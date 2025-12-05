Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη

Συνάντηση με τους πρέσβεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Κυριάκος Πιερρακάκης, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε γεύμα που διοργάνωσε η πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προεδρίας της στο Συμβούλιο Υπουργών στην ΕΕ.

Ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κοινές προκλήσεις της Ευρώπης, αναδεικνύοντας ως σημαντική προτεραιότητα την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η μη υλοποίησή της αποτελεί τη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της εποχής μας. Είναι στην πραγματικότητα το βασικό στοιχείο πολιτικής στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε».

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, της υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ και της απλοποίησης της γραφειοκρατίας, μιας διαδικασίας που πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο κάθε κράτους – μέλους. «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό σημείο αναφοράς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς αυτό μεταβαίνει στον ψηφιακό κόσμο .Το ψηφιακό ευρώ μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο» είπε.

«Στο πλαίσιο αυτό είναι εύστοχο να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα, στην επίτευξη ανάπτυξης, στην αφαίρεση φραγμών και περιττής γραφειοκρατίας και στην προώθηση της νομοθεσίας για το ψηφιακό ευρώ», πρόσθεσε ο ΥΠΟΙΚ.

«Πρέπει, βεβαίως, να λαμβάνουμε υπόψη τις εθνικές ευαισθησίες – είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Το ζήτημα δεν είναι οι ιδέες. Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα περιέχουν ήδη τις ιδέες. Το ζήτημα είναι η υλοποίηση, η επιλογή των προτάσεων στις οποίες η συναίνεση είναι πιο εφικτή, η επιτάχυνση» είπε ο Υπουργός.

Διατήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας στην Ευρώπη και μάλιστα εστίασε στη σημαντική πρόοδο της Ελλάδος στον τομέα αυτό, καθώς η χώρα διαθέτει τον υψηλότερο ρυθμό αποκλιμάκωσης χρέους. «Το σχέδιό μας είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να πέσει στο 119% ως το 2029», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας μπροστά στους πρέσβεις της ΕΕ, ο Υπουργός είπε ότι οι νέοι κανόνες είναι πολύ καλύτεροι και μαθαίνουν από τα λάθη της προηγούμενης κρίσης. Τόνισε ότι για την Ελλάδα η δημοσιονομική ισορροπία δεν είναι θέμα πολιτικής επιλογής, αλλά ανάγκη. Και πρόσθεσε ότι η δική του γενιά δεν πρόκειται να αφήσει τον λογαριασμό για την επόμενη, όπως συνέβαινε παλιότερα.

Παρουσιάζοντας τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή και ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο να στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: σταθερά δημόσια οικονομικά, εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση.