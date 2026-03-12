Πιερρακάκης: Κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα μείνει μόνη – Αν χρειαστεί θα λάβουμε και άλλα μέτρα στήριξης

Ανοιχτό παράθυρο για νέα παρέμβαση υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων άφησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες κυβερνητικές αποφάσεις με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με την πορεία της τιμής του πετρελαίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο “Invest in Greece Summit 2026”, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως έχει φτάσει ακόμη στο σημείο λήψης πρόσθετων μέτρων ευρείας κλίμακας, άφησε όμως σαφές μήνυμα ετοιμότητας καθώς διαθέσιμα παραμένουν όλα τα μέτρα της εργαλειοθήκης του 2022. Όπως ανέφερε, αν η κρίση διαρκέσει και διατηρηθεί πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η κυβέρνηση θα παρέμβει, τονίζοντας ότι «κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση».

Στην ίδια γραμμή, παρέπεμψε στο «θεσμικό οπλοστάσιο» που είχε διαμορφωθεί το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε, σημειώνοντας ότι αυτό το πλαίσιο παραμένει διαθέσιμο και σήμερα, εφόσον απαιτηθεί να ενεργοποιηθούν πλευρές του. Απέφυγε να προδικάσει ποια ακριβώς μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, επέμεινε όμως ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα πραγματικά δεδομένα στο πεδίο και κυρίως από την εξέλιξη των τιμών και τη χρονική διάρκεια της αναταραχής.

Ειδική αναφορά έκανε στη διαταραχή των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο για μεγάλο χρονικό διάστημα θα δημιουργούσε επιπτώσεις που δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν. Με τον τρόπο αυτό συνέδεσε ευθέως το γεωπολιτικό ρίσκο με την πιθανότητα οικονομικής παρέμβασης, επιβεβαιώνοντας ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί πλέον όχι μόνο την αγορά καυσίμων αλλά και τις διεθνείς εστίες αβεβαιότητας που μπορούν να πυροδοτήσουν νέο γύρο πιέσεων.

Στο ερώτημα για το αν υπάρχουν επιπλέον παρεμβάσεις μετά το πλαφόν που ανακοινώθηκε στην αγορά, ο κ. Πιερρακάκης δεν προανήγγειλε κάτι συγκεκριμένο, αλλά επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογεί κάθε φορά τα δεδομένα. Υπογράμμισε ότι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη πάρει μέτρα και άλλες όχι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ελληνική στάση θα συνεχίσει να διαμορφώνεται με βάση την πορεία της κρίσης και όχι προληπτικά χωρίς σαφή επιδείνωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ίδιος περιέγραψε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας, σημειώνοντας ότι ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα η συζήτηση αλλάζει όταν η τιμή του πετρελαίου κινείται από πολύ υψηλά επίπεδα σε αισθητά χαμηλότερα. Αυτό, όπως είπε, δείχνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή και με καθαρό χρόνο αντίδρασης, χωρίς βιαστικές κινήσεις αλλά και χωρίς αδράνεια.

Παράλληλα, έδωσε και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, θέτοντας στην πρώτη γραμμή ζητήματα όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών, το ψηφιακό ευρώ και συνολικά την ανάγκη να περάσει η Ευρώπη από τις γενικές διαπιστώσεις σε πιο γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με τους ρυθμούς του παρελθόντος, ιδίως σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, από την πανδημία και τον πληθωρισμό μέχρι την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει και η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει ταυτόχρονα να είναι ανθεκτική και αναπτυξιακή.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διάσταση, απέκλεισε ουσιαστικά οποιαδήποτε εύκολη αναβίωση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 2022, επισημαίνοντας ότι σήμερα η Ευρώπη λειτουργεί με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι οποιαδήποτε νέα μέτρα θα πρέπει να χωρέσουν στον υφιστάμενο κανόνα δαπανών, μαζί με τις υπόλοιπες εθνικές πολιτικές επιλογές.