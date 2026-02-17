Πιερρακάκης: Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, στρατηγική απάντηση στις γεωοικονομικές προκλήσεις

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (17.2.2026) οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλλες, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να συμμετέχει στις εργασίες και με κεντρικό θέμα τον ρόλο του Ευρώ σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωοικονομικών προκλήσεων και την ισχυροποίηση της νομισματικής κυριαρχίας της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συζητήσεις του χθεσινού Eurogroup.

Οι Υπουργοί της Ευρωζώνης αποφάσισαν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ για το 2026, ενώ επανέλαβαν την δέσμευσή τους για την άμεση προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνεδρίαση των 27 Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ που ακολούθησε, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των επικουρικών συντάξεων στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ώστε να είναι προσβάσιμο σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Στην παρέμβασή του στο ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων, καθώς όπως είπε «ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη». Τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια απλοποίησης του Κανονισμού ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος, «το οποίο θα πρέπει να είναι απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές». Αναφερόμενος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), επεσήμανε ότι η επίτευξή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ακόμη την ευκαιρία να συναντήσει την Φινλανδή ομόλογό του, Riikka Purra, με την οποία συζήτησαν τόσο για τη θεματολογία του Eurogroup και του ECOFIN όσο και για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Πιερρακάκης συνάντησε τον Καναδό Υπουργό Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σχαμπάνιε, ο οποίος, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Eurogroup, συμμετείχε για πρώτη φορά στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Καναδά και αντάλλαξαν προσκλήσεις για μεταξύ τους συναντήσεις εργασίας στο μέλλον.