Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι το επόμενο βήμα για την Ελλάδα που δεν φοβάται το αύριο, δημιουργεί, πατά σε σταθερά θεμέλια

«Υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι η κορύφωση, είναι το επόμενο βήμα. Και αυτό που μας λέει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό: ότι μετά από πολλές δεκαετίες η εννοιολογία της κρίσης δεν είναι αυτή που καθορίζει το μέλλον αυτής της χώρας. Το μέλλον μας το καθορίζουμε πλέον εμείς, με σχέδιο, με σταθερότητα, με μεταρρυθμίσεις, με δικαιοσύνη, με φιλοδοξία. Και εάν κάτι οφείλουμε στους πολίτες είναι ακριβώς ότι η Ελλάδα δεν φοβάται το αύριο αλλά το συνδιαμορφώνει. Για μια χώρα που δεν θα κυνηγάει ευκαιρίες αλλά δημιουργεί. Που δεν θα εγκλωβίζεται στην αβεβαιότητα αλλά θα πατά σε σταθερά θεμέλια. Αυτή είναι η Ελλάδα του Προϋπολογισμού του 2026, μιας Ελλάδας που σχεδιάζει, που δημιουργεί και εξελίσσεται. Μιας Ελλάδας που προχωράει μπροστά, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης, ξεκινώντας την ομιλία του είπε ότι σήμερα 886.883 ενοικιαστές -σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ- βλέπουν στους λογαριασμούς τους την επιστροφή ενός μηναίου ενοικίου, συνολικά θα διατεθούν σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, για την ακρίβεια 199,5 εκατ. ευρώ, που θα στηρίζουν όσους έχουν πραγματική ανάγκη» σημειώνοντας ότι «αυτό είναι πολύ ουσιαστικό» και «είναι μια πολιτική που δείχνει ότι το κράτος μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολιτών με τρόπο απτό, συγκεκριμένο, δίκαιο».

Σημείωσε ότι «παράλληλα 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι από την περασμένη Δευτέρα λαμβάνουν την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ, ένα μόνιμο μέτρο, μια μόνιμη σταθερή πολιτική απόφαση να στηρίζουμε εκείνους που έχουν σηκώσει δυσανάλογα βάρη τα χρόνια της κρίσης, που βίωσαν σκληρές περικοπές».

«Είναι, νομίζω, μια ενίσχυση πολύ δίκαιη και απολύτως αναγκαία» επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης και ανέφερε πως αυτά τα δύο μέτρα που είχαν ανακοινωθεί έρχονται τώρα να εφαρμοστούν «και δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Ότι μπορούμε να στηρίζουμε τους πολίτες με πρόγραμμα, συνέπεια και μόνιμο τρόπο, γιατί το κράτος μπορεί πια να επιστρέφει στην κοινωνία αυτό που της αναλογεί- γιατί έχει δημοσιονομική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, πειθαρχία».

Για το μέτρο της επιστροφής του ενοικίου ο υπουργός Οικονομικών είπε πως από του χρόνου, από τη λειτουργία του μέτρου, εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια στη στεγαστική αγορά και στην πραγματική δήλωση του ενοικίου και όχι μικρότερη. Είναι ένα εργαλείο- κίνητρο διαφάνειας, με ισορροπία και για τον ιδιοκτήτη (που μειώνεται ο φόρος) και για τον ενοικιαστή.

Ο προϋπολογισμός του 2026, ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «είναι η επιβεβαίωση ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τη λογική της κρίσης, ότι πλέον έχει μπει στην τροχιά της ανάπτυξης. Ότι δεν διαχειριζόμαστε πια ελλείμματα και κινδύνους αλλά δυνατότητες και προοπτικές». Σημείωσε ότι «ύστερα από μια τρομακτική δεκαετία, η οικονομική πολιτική στη Ελλάδα είναι μια άσκηση δημιουργίας, στο πλαίσιο προβλημάτων και προκλήσεων αλλά με μια αναπτυξιακή και δημιουργική λογική».

Σε αντίθεση, επισήμανε ο υπουργός, με τους Προϋπολογισμούς τους πριν του 2019, οι οποίοι «προσπαθούσαν να αποφύγουν το χειρότερο, όχι να πετύχουν το καλύτερο μιας οικονομίας που λειτουργούσε υπό πίεση και επιτήρηση», σήμερα «βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Ο Προϋπολογισμός του 2026 σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα σε μια μετάβαση, από μια δημοσιονομική πολιτική τότε που προσπαθούσε να κρατήσει τη χώρα όρθια σε μια πολιτική που προσπαθεί να χτίσει μια καλύτερη Ελλάδα για όλες και όλους».

«Τα θεμέλια της νέας δυναμικής είναι πολλά. Εξυγιάνθηκε το τραπεζικό σύστημα. Ισορροπήσαμε δημοσιονομικά, έγινε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων σε κάθε τομέα πολιτικής» είπε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε: «Ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε, είναι αυτός που επέτρεψε να δημιουργηθεί, η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, τα τελευταία μέτρα είναι η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης και χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, όπως και πολλά άλλα που είχαν την ίδια υφή».

Ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως «μια χώρα δεν μπορεί να έχει κοινωνική πολιτική εάν δεν έχει φορολογική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να έχει μείωση φόρων εάν δεν έχει φορολογική διαφάνεια, δεν μπορεί να στηρίξει τους αδύναμους, εάν δεν έχει σταθερά δημόσια οικονομικά» και επισήμανε: «Η συστηματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι ο λόγος που σήμερα υπάρχουν 1,7 δισ. ευρώ που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία με την μορφή των φορολογικών ελαφρύνσεων».

Αναφερόμενος στις πολιτικές διάθεσης του δημοσιονομικού χώρου, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «είναι πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που όταν γίνεται με σταθερό τρόπο και όχι at hoc ή επιδόματα μιας χρήσης τότε ενισχύεται συνολικά η οικονομική ευρωστία του τόπου» και συνέχισε: «Κοινωνική συνοχή – Οικονομική δραστηριότητα. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που ανάμεσα στα άλλα -τη συνεχή αλλαγή τού παραγωγικού μοντέλου, την αύξηση των επενδύσεων, εξαγωγών- η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 2,4% το 2026, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι πολύ μικρότερη. Είναι ο βασικός λόγος που οι επενδύσεις αυξάνονται από τη μια χρονιά στην άλλη με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2026 κατά 10,2% όταν η αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη είναι 2,5%. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο αλλάζουμε το παραγωγικό μας μοντέλο και δείχνει ότι «είμαστε σε μια καλή διαδρομή – αλλά είμαστε σε διαδρομή, δεν έχει κατακτηθεί ο στόχος ακόμη για εκεί που μπορούμε και θέλουμε να φτάσουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μείωση των τελευταίων δεκαετιών στο 8% της ανεργίας, λέγοντας ότι όποτε «δημιουργείται πραγματικός πλούτος, όχι λογιστικός, τότε όλη η οικονομία κινείται, αυξάνονται μισθοί, ευκαιρίες και η χώρα αποκτά ρυθμό, ορμή, προοπτική». «Μια προοπτική που αποτυπώνεται και στην παραγωγική διάρθρωση της χώρας καθώς έχει αρχίσει να αλλάζει μοντέλο που από εσωστρεφές βλέπουμε νέους κλάδους στην τεχνολογία, στην ενέργεια, στην μεταποίηση, τουρισμού…» σημείωσε και προσέθεσε ότι και η πρόσφατη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών «είναι μια στρατηγική αναβάθμιση της χώρας, αφού αυξάνει τη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, την διασύνδεση με διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποκτά πρόσβαση σε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, η αγορά γίνεται πιο ώριμη, πιο ανταγωνιστική». «Και είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα περιφερικό Χρηματοοικονομικό σύστημα αλλά μέρος ενός ευρύτερου ισχυρού Ευρωπαϊκού δικτύου» τόνισε ο υπουργός και αναφερόμενος στη διεθνή προοπτική και εξέλιξη για την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πανευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου, είπε «ότι με τη στάση μας, δείχνουμε ως χώρα ότι ηγούμαστε αυτής της προσπάθειας».

Υπογράμμισε τη σταθερή προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση του Χρέους. λέγοντας ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει «είναι μια οφειλή στις επόμενες γενιές» και «δείχνει ότι μπορούμε να στηριχθούμε στις δυνάμεις μας, ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα». «Κάθε μονάδα απομείωσης, μειώνει το κόστος δανεισμού, μειώνει το ρίσκο, ενισχύει την εμπιστοσύνη» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις πρόωρες αποπληρωμές, ο υπουργός είπε «έχουν μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης κατά 800 εκατ. ευρώ τον χρόνο, είναι χρήματα που δεν πηγαίνουν σε τόκους». Αντανακλάνε, είπε, ότι «είμαστε μια χώρα πια, με πολιτική και οικονομική ωριμότητα, δεν υπάρχουν θιασώτες της Δραχμής, μπορεί να υπάρχουν ακόμη πειρασμοί ρητορικής για παροχές που δεν είναι εφικτές να τεκμηριωθούν από τα δημοσιονομικά στοιχεία, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η χώρα βρισκόταν σε παλινδρόμηση για την ευρωπαϊκή της πορεία. Η ωριμότητα είναι ένας θησαυρός για τη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαιά της».

«Η δυνατότητα να συζητάμε έναν Προϋπολογισμό με θετικό πρόσημο, αναπτυξιακό, όχι φοβικό ή περιοριστικό, είναι η δημοσιονομική σταθερότητα που για να επιτευχθεί δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Χρειάστηκαν αλλαγές που έγιναν και είμαστε σε μια πορεία ακόμα περισσότερης βελτίωσης. Γιατί η σταθερότητα, είναι μια βάση πάνω στην οποία χτίζεις για μια οικονομία ανταγωνιστική, δίκαιη, ανθεκτική. Μια οικονομία που αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, που δεν αφήνει τον Έλληνα να φύγει για να διαπρέψει κάπου στο εξωτερικό» είπε ο υπουργός.

Περαιτέρω, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη ενίσχυση της μισθωτής εργασίας στον νέο, τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και της εθνικής συνοχής, στο Δημόσιο Επενδυτικό πρόγραμμα -με τα έργα σε υποδομές-, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία μιλώντας «για τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας».

Αναφερόμενος στην ενέργεια και την πρόσφατη συμφωνία που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο είπε ότι «η σταθερότητα των προηγούμενων ετών μας επιτρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις και σε αυτό τον τομέα, να ενισχύσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού, να μειώσουμε το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Για την κοινωνική πολιτική είπε ότι παρόλο που πρέπει να είναι στοχευμένη και να στηρίζονται όλες εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, δεν μπορεί να εξαντλείται στα επιδόματα. «Η κοινωνική πολιτική πρώτα από όλα είναι μια πολιτική ευκαιριών. Στήριξη της εργασίας, των οικογενειών, της στέγασης, των νέων που θέλουν να δημιουργήσουν, της Περιφέρειας. Όλα αυτά είναι παρόντα σε αυτόν τον Προϋπολογισμό, όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, όπου το κράτος δεν λειτουργεί μόνο πυροσβεστικά αλλά δημιουργεί συνθήκες ευημερίας» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και σημείωσε ότι η πρόσφατη αναβάθμιση του οίκου Fitch όπως και όλες οι άλλες αναβαθμίσεις αφορούν τον κάθε πολίτη γιατί δημιουργούν εμπιστοσύνη για την χώρα «κάτι που δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται».