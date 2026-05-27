Πιερρακάκης: Οι 6 πυλώνες που θα στηρίξουν την ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία

Την αλλαγή σελίδας που έχει επιτυχεί η χώρα με την έξοδό της από την κρίση χρέους ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος σε 6 πυλώνες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Για την επόμενη δεκαετία ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας, καθώς η αποπληρωμή και η αποκλιμάκωση του χρέους, ανοίγουν τον δρόμο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τα προηγούμενα χρόνια η ανάπτυξη της Ελλάδας βασίζοταν κυρίως μέσα από την κατανάλωση και τον δανεισμό και μετά την κατάρρευση αυτού του μοντέλου ο στόχος πλέον είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας που θα στηρίζεται στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στη γνώση.

Οι πυλώνες της ανάπτυξης

Με τον στόχο να είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, ήδη σύμφωνα με τον Πιερρακάκη, η χώρα επενδύει σε:

Υποδομές, σε data centers , στην ψηφιακή σφαίρα της οικονομίας

Στη βιομηχανία, στην ενέργεια και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Στα logistics, στις εξαγωγές, στην αναβάθμιση των λιμανιών και των υποδομών.

Στη μεταποίηση

Στις εξαγωγές, οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2009 αλλά παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από την ΕΕ

Στις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

O υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε στην εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την καλύτερη πορεία της Ελλάδας σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η ανεργία, το τραπεζικό σύστημα και το ποσό του χρέους.

«Να αναφέρω το δημόσιο χρέος και να πω ότι αυτό πέφτει – αποκλιμακώνεται με τον πιο ταχύ ρυθμό στον πλανήτη, εδώ και λίγα χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω ότι για εμένα υπάρχει ένα βαθύ πολιτικό μήνυμα σε αυτό γιατί ανήκω σε μία γενιά που παρέλαβε τον λογαριασμό από την προηγούμενη. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία να μην περνάς τον λογαριασμό στα παιδιά σου», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πρόσθεσε επιπλέον ότι για «κάθε 1 δισεκατομμύριο που αποπληρώνουμε γλιτώνουμε 30 εκατ. ευρώ. Έχουμε ήδη αποπληρώσει 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Το ορόσημο του 2032

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην άποψη που αναδύεται στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι το 2032 θα προστεθούν 30 δισ. ευρώ στο κόστος εξυπηρέτησης και ενδεχομένως να δημιουργηθούν νέα προβλήματα στη χώρα.

«Λοιπόν, αυτό πλέον δεν υφίσταται ως πρόβλημα αφενός επειδή αυτά τα 30 δισ. έχουν επιμεριστεί σε μια 20ετία, άρα ετησίως πείτε ότι είναι κάπου 1,5 δισ. έξτρα και με τις πρόωρες αποπληρωμές έχουμε γλιτώσει ήδη περισσότερα από 800 εκατ. σε τόκους και θα κάνουμε άλλα 19,5 δισ. πρόωρες αποπληρωμές. Κι έτσι θα φτάσουμε στο τέλος του 2031 με το να μπορούμε να απορροφήσουμε πλήρως αυτό το 1,5 δισ. στο δύσκολο σενάριο το οποίο θα μας έρθει. Πρακτικά, δηλαδή, δεν θα υπάρχει ρίσκο το 2032», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.