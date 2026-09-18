Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε στενά τις τιμές ενέργειας – Έκτακτο Eurogroup εφόσον υπάρξει ανάγκη

Αν χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup παραπέμποντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις για μέτρα στο Eurogroup του επόμενου μήνα.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup καθώς ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με άμεσες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

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Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να μετατραπεί αυτή η ανθεκτικότητα σε δύναμη διότι οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται.

Το γεωπολιτικό περιβάλλον

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με άμεσες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως επισήμανε.

Αναγνώρισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ελέγχει κάθε κρίση που ξεσπά έξω από αυτή, αλλά μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εξωτερικό κλυδωνισμό αυτού του είδους.

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Γι’ αυτό πρέπει να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Και σήμερα είναι πιο επείγον από ποτέ.

Η κρίση στα ομόλογα

Το άλλο θέμα που απασχόλησε το Eurogroup ήταν το κλίμα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων που ασκούν πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

«Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, σε γενικές γραμμές για τον ίδιο λόγο: την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια. Τα spreads εντός της Ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα, σε σύγκριση με όσα έχουμε βιώσει στο παρελθόν», ανέφερε και εκτίμησε πως η αβεβαιότητα δεν έχει μετατραπεί σε οικονομική αστάθεια, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Μόνο προσεγμένα μέτρα

Ο υπουργός επισήμανε πως αν χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες.

Σκοπός των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι να προστατεύουν τους πολίτες όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς να δημιουργούν νέα βάρη για το μέλλον και να ενεργούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη σταθερότητα των οικονομιών της ΕΕ, προστατεύοντας το σήμερα, χωρίς να υποθηκεύουν το αύριο.

Ταυτόχρονα, τόνισε πως «πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια – επενδύσεις που μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν την ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι «πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη διαχείριση των οικονομικών μας»

Έκτακτο Eurogroup για τις τιμές ενέργειας

Ερωτηθείς για την πιθανότητα έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανέφερε: «…Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το έκτακτο όταν συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup. Συναντιόμαστε μία φορά τον μήνα, αλλά προφανώς δεν συνομιλούμε μόνο μία φορά τον μήνα.

Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και αλληλεπιδρούμε σε καθημερινή βάση. Αυτή είναι άλλωστε η ουσία της διαχείρισης πολιτικής, η οποία απαιτεί στενή παρακολούθηση της κατάστασης.

Υπάρχει μια γαλλική έκφραση που γνωρίζω, langue de bois. Η “|στενή παρακολούθηση της κατάστασης” μπορεί ορισμένες φορές να ακούγεται σαν στερεότυπη έκφραση. Αν όμως υπάρχει μια κατάσταση που πράγματι απαιτεί στενή παρακολούθηση, είναι αυτή.

Επομένως, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Εφόσον υπάρξει ανάγκη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό μας».