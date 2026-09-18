Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με 140 εκατ. ευρώ 95 παραγωγικές επενδύσεις στην Κρήτη

Την πεποίθηση του ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες διεθνώς, η Ελλάδα είναι σε θέση να αναπτύσσεται μέσα από επενδύσεις και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Κατά την επίσκεψή του στα Πλαστικά Κρήτης στο Ηράκλειο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει 95 παραγωγικές επενδύσεις στην Κρήτη που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο με προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ και υποστηρίζονται με 140 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

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Παράλληλα, επισήμανε πως με τις παραπάνω κινήσεις δημιουργούνται 1.200 νέες εργασίας, ενώ από τις 95 παραγωγικές επενδύσεις οι μισές βρίσκονται στον κλάδο της μεταποίησης.

Αναφερόμενος στον αναπτυξιακό νόμο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς επειδή πλέον οι επενδύσεις μπορούν να «τρέχουν» σε διάστημα 90 ημερών αντί του διαστήματος των δύο ή τριών ετών που χρειαζόταν παλαιότερα.

Τόνισε ότι «τρέχουμε νέους κύκλους επενδύσεων όπως είναι οι Μεγάλες Επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως είναι η μεταποίηση και στη συνέχεια έχουμε το ειδικό καθεστώς που αφορά τις παραμεθόριες περιοχές, γιατί θέλουμε οι Έλληνες να μένουν στον τόπο τους και να έχουμε μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή», ενώ αναφέρθηκε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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Συγκεκριμένα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ότι το μήνυμα είναι: αξιοπιστία, ταχύτητα, εμπιστοσύνη στις αγορές, αποτελεσματικότητα σε οικονομικό αποτέλεσμα και θέσεις εργασίας καλύτερα πληρωμένες.

Ειδική αναφορά έκανε και στα Πλαστικά Κρήτης, λέγοντας ότι είναι ένας πολύ δυναμικός, δημιουργικός και αποτελεσματικός Όμιλος, με τζίρο στην Ελλάδα πάνω από 400 εκατ. ευρώ και πάνω από 1.200 εργαζόμενους.

Πρόσθεσε πως «είμαι εντυπωσιασμένος από την δουλειά που γίνεται εδώ, η οποία επίσης υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα φοροαπαλλαγών 4,7 εκατ. ευρώ που υποστηρίζει τη νέα παραγωγική γραμμή η οποία ενισχύει την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Εξάγει σε 90 χώρες του κόσμου και έχει γραμμές παραγωγής σε χώρες του εξωτερικού, κάνοντας περήφανη την Ελλάδα και προσφέροντας στην εθνική οικονομία».