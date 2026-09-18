Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 717.926 τον Αύγουστο – Μείωση 9,2% δείχνει το μητρώο της ΔΥΠΑ

Κατά 9,2% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο του 2026 στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και ανήλθαν σε 717.926 άτομα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 72.918 άτομα τον Αύγουστο του 2026 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, από αυτούς 369.342 (ποσοστό 51,4%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 348.584 (ποσοστό 48,6%) εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ειδικότερα:

Οι άνδρες ανέρχονται σε 219.642 άτομα (ποσοστό 30,6%)

ανέρχονται σε 219.642 άτομα (ποσοστό 30,6%) Οι γυναίκες ανέρχονται σε 498.284 άτομα (ποσοστό 69,4% ).

ανέρχονται σε 498.284 άτομα (ποσοστό 69,4% ). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών ανέρχεται σε 215.624 άτομα (ποσοστό 30,0%).

ανέρχεται σε 215.624 άτομα (ποσοστό 30,0%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 325.926 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 255.560 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 143.278 άτομα (ποσοστό 20,0%) αντίστοιχα.