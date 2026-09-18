Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις

Η αποτίμηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων και η παραγωγικότητα είναι τα δύο σημαντικά θέματα στην ατζέντα της Ευρωομάδας, στις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Δουβλίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ενόψει των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, στην πατρίδα του Πασκάλ Ντόναχιου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, αναδείχθηκαν από βασικά θέματα που που θα απασχολήσουν τους υπουργούς οικονομικών.

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Το πρώτο θέμα είναι η αποτίμηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. «Βλέπουμε πιέσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς και στις τιμές. Θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των πιέσεων στις οικονομίες μας, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μας, τα μέτρα που λαμβάνουμε για να μετριάσουμε αυτόν τον αντίκτυπο, καθώς και το πώς μπορούμε να συντονίσουμε περαιτέρω τις ενέργειές μας», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Το δεύτερο θέμα στην ατζέντα είναι η παραγωγικότητα. «Βρισκόμαστε δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι και, σε σημαντικό βαθμό, μένει ακόμη να περάσουμε από τη διάγνωση στην υλοποίηση. Υπάρχει ένα χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Τόνισε ότι πρέπει να κλείσει το χάσμα, προκειμένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών της στην παραγωγικότητα.

«Συνολικά, αν μου ζητούσατε να περιγράψω με μία λέξη τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι ανθεκτικότητα», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι η ανθεκτικότητα είναι υπαρξιακής σημασίας. «Άλλωστε, προέρχομαι από μια χώρα που αναγκάστηκε να το μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Θα προσέθετα, όμως, ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική ανάπτυξης. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αξιοποιήσει η Ευρώπη πλήρως τις οικονομικές της δυνατότητες, αλλά δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση. Ως εκ τούτου, το μήνυμά μας σήμερα εδώ είναι διττό: επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει», κατέληξε.