Παπασταύρου: Έρχεται σημαντική οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατ. πολίτες

«Ανάσα» για 1,17 εκατομμύρια πολίτες προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης που θα τους αφορά είναι οριζόντιο.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ΥΠΟΙΚ θα ανακοινώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα κατατεθεί σε περισσότερους πολίτες συγκριτικά με πέρυσι.

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«Ο Πρωθυπουργός ανέφερε όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης δύο παρεμβάσεις χθες. Η πρώτη είναι ότι όταν τελείωσε η σεζόν η τιμή ήταν στο 1,75. Σήμερα οι τιμές ξεκινούν από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση για κάθε νοικοκυριό. Οπότε, με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75.

Θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι οριζόντιο και αφορά περίπου 1.170.000 συμπολίτες μας, και το οποίο δεν δίνεται μόνο στους 600.000 περίπου που πέρυσι επέλεξαν πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι δικαιούχοι μπορεί να επιλέγουν ζέστη από φυσικό αέριο – πέρυσι περίπου 175.000, σχεδόν 320.000 από ηλεκτρισμό, γύρω στους 75.000 από καυσόξυλα. Για όλους οριζόντια θα υπάρξει σημαντική αύξηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν, «γιατί το θέμα της ζέστης για κάθε σπίτι είναι πρώτη προτεραιότητα». Ο υπουργός επισήμανε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να επέμβει στις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.

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«Εμπόδιο» για την τιμή καυσίμων η ΕΕ

Σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταπόκριση ως προς την ενεργειακή κρίση, δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες «έχουμε το δημοσιονομικό χώρο να μπορούμε να το κάνουμε αυτό λελογισμένα».

Ερωτηθείς για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα περιθώρια που δίνονται από την ΕΕ για παρέμβαση, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι συνήθως για τέτοια θέματα χρειάζεται απόφαση σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής αρχηγών κρατών, ενώ εκτίμησε πως «είναι δύσκολο γιατί η Ευρώπη δεν αφήνει πολλά περιθώρια όσον αφορά τη δημοσιονομική οροφή. Και το κάνει ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή η Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει πολύ αυστηρούς όρους όσον αφορά το τι μπορείς να δαπανήσεις».

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο έκανε λόγο για μεγάλο έργο που υλοποιείται και δήλωσε πως ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες ο διασυνδετήριος αγωγός 125 χλμ. -μεγάλο μέρους του οποίου υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ-που θα συνδέσει την Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία και θα αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το 2027.