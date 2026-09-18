ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,4% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Αύξηση 16,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για τον Ιούλιο του 2026, η εξέλιξη του οποίου έχει ως εξής: