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Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,4% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Αύξηση 16,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για τον Ιούλιο του 2026, η εξέλιξη του οποίου έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
  • Αύξηση κατά 16,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης
  • Αύξηση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 25,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς
  • Αύξηση κατά 12% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.

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