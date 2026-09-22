Ταξιδιωτικό ισοζύγιο: Ετήσια άνοδος που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ

Πλεόνασμα 4,314 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2026, έναντι 4,075 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όπως αναφέρουν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% και έφτασαν τα 4,722 δισ. ευρώ, από 4,406 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 23%, στα 407,7 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος των εισπράξεων ήρθε παρά τη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10%.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 11,243 δισ. ευρώ, από 10,087 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, στα 13,518 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές ενισχύθηκαν κατά 14,7%, στα 2,275 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εισπράξεων στο επτάμηνο, σύμφωνα με την ΤτΕ οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,6% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,9%.

Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κάλυψαν το 62,1% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και αντιστοιχούν στο 90,3% των συνολικών καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.