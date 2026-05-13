Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας

Ο Σταύρος Παπασταύρου συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών ενέργειας της ΕΕ στην Λευκωσία
Ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου
Την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αποτύπωμα του πολέμου στην ενέργεια.

Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Κύπρου μαζί με τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών ενέργειας της ΕΕ.

Προσερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη γεωπολιτική και στην ενεργειακή ασφάλεια η Ευρώπη. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πρώτη στην επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος και με τον τρόπο αυτό κάναμε ένα βήμα ιστορικής σημασίας γιατί υπενθυμίσαμε στην Ευρώπη το άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη με τη στήριξη που προσφέραμε στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κινήθηκε υπεύθυνα, έγκαιρα και αποτελεσματικά και στο εσωτερικό. Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης».

Πρόσθεσε επιπλέον, την ανάγκη δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές και με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, προκειμένου να επιτευχθεί προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολίτες και τα νοικοκυριά. «Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά για να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός.

Ερωτηθείς για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων φυσικού αερίου ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε: «Η Κύπρος κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς ακολουθούμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να διαθέτει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, χωρίς να αποκλείει καμία επιλογή, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια, κάτι που αυτή τη στιγμή αποτελεί κρίσιμο ζήτημα».

