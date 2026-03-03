Πιερρακάκης: Στο τραπέζι του Eurogroup οι τιμές της ενέργειας και το σοκ του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Νέα βαρύτητα αποκτά η συζήτηση της επόμενης Δευτέρας (09.03.2026) στο Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναγκαστούν να «αγγίξουν» την προγραμματισμένη θεματική περί των τιμών της ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στην «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αναπόφευκτα, οι τιμές της ενέργειας γίνονται το επίκεντρο του Eurogroup της 09.03.2026, σε μια στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τον φόβο για διαταραχές στην αγορά του πετρελαίου, στο φυσικό αέριο και θαλάσσιες μεταφορές, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, να καλείται να διαχειριστεί ένα «καυτό» θέμα το οποίο εξαιτίας των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, απειλεί με ανατροπές την ελληνική και τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η ενότητα για τις τιμές της ενέργειας δεν προστέθηκε εκτάκτως, αλλά υπήρχε ήδη στο προσχέδιο ατζέντας του Eurogroup στο σκέλος της «ανταγωνιστικότητας», πριν ξεσπάσει η τελευταία κλιμάκωση. Ο πόλεμος, ωστόσο, αλλάζει το ειδικό βάρος της κουβέντας, γιατί μετατρέπει ένα θέμα μεσοπρόθεσμου κόστους σε άμεσο κίνδυνο για τον πληθωρισμό, τον ρυθμό της ανάπτυξης και το κλίμα στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup καλείται να κρατήσει στο ίδιο τραπέζι χώρες με πολύ διαφορετική έκθεση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να «δέσει» τη συζήτηση με τα επόμενα ευρωπαϊκά βήματα, καθώς στο ίδιο πακέτο προετοιμάζεται και το Euro Summit του Μαρτίου. Για την Ελλάδα, η συγκυρία δίνει μια επιπλέον διάσταση, επειδή το ενεργειακό κόστος δεν είναι μόνο εσωτερικό πρόβλημα τιμών, αλλά και ευρωπαϊκό ζήτημα σταθερότητας που περνά μέσα από τις αποφάσεις και τα μηνύματα αυτού του κύκλου συνεδριάσεων.

Μάλιστα, το timing είναι ιδιαίτερο, καθώς η Ευρώπη μπαίνει στο στάδιο όπου η αγορά αρχίζει να «χτίζει» αποθέματα για την επόμενη περίοδο και να «τιμολογεί» πιο ακριβά κάθε γεωπολιτικό ρίσκο και κάθε αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά. Σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον με μεγάλη «ευαισθησία» στις τιμές, ακόμη και η πιθανότητα παρατεταμένων εντάσεων αρκεί για να πιέσει την αγορά και τα συμβόλαια ενέργειας.

Ιδιαίτερα για την ελληνική οικονομία, το ενεργειακό σκέλος έχει μεγάλο βάρος σε τρία επίπεδα.

Πρώτον, στον πληθωρισμό, καθώς τα καύσιμα και οι μεταφορές λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής κόστους σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες.

Δεύτερον, στο ισοζύγιο, αφού η χώρα παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και η άνοδος των τιμών μπορεί να διογκώσει το κόστος των εισαγωγών.

Τρίτον, στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ειδικά σε κλάδους με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ή έντονη εξάρτηση από logistics.

Πώς θα «βαρύνει» ο πόλεμος στα επιτόκια;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση του Eurogroup για τις ενεργειακές τιμές είναι προοίμιο και για το επόμενο «σήμα» από τη νομισματική πολιτική.

Η ΕΚΤ συνεδριάζει στις 18 – 19.03.2026 και το ερώτημα που τίθεται ξανά είναι αν ένα επίμονο ενεργειακό σοκ μπορεί να κρατήσει τον πληθωρισμό ψηλότερα από όσο θα ήθελε η Φρανκφούρτη. Αν συμβεί αυτό, τότε αυτόματα οι κεντρικοί τραπεζίτες θα αναγκαστούν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το ενδεχόμενο ενός «φρένου» στις μειώσεις επιτοκίων, κάτι που σημαίνει ακριβότερο χρήμα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και πιο «νευρικό» περιβάλλον στις αποδόσεις των ομολόγων.