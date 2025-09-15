Πιερρακάκης: Τα χρήματα από τις φοροελαφρύνσεις θα φανούν στην τσέπη από τον Ιανουάριο του 2026

Την σημασία του πακέτου της ΔΕΘ και των φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργός, υπερασπίστηκε σε συνέντευξη στο Action24, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε γιατί δεν υπήρξε 13ος ή 14ος μισθός, ποιο είναι το δημοσιονομικό περιθώριο για το 2026 και γιατί προκρίνονται φοροελαφρύνσεις μέσω της μείωσης άμεσων φόρων αντί μιας οριζόντιας μείωσης ΦΠΑ.

Τι απάντησε για τον 13ο και 14ο μισθό

Ο Υπουργός υποστήριξε ότι η κριτική της αντιπολίτευσης «βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκών κανόνων», επισημαίνοντας τη διάκριση πρωτογενούς και καθαρού πλεονάσματος λόγω του παράγοντα «χρέος». Υπογράμμισε ότι το συνολικό κόστος μόνιμης 13ης σύνταξης και 13ου/14ου μισθού θα άγγιζε τα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ μόνο η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού υπολογίζεται γύρω στα 2,8 δισ. ευρώ. «Είναι πολύ συγκεκριμένα τα νούμερα», είπε, ζητώντας από όσους εισηγούνται πρόσθετες παροχές να προσδιορίσουν τις αντίστοιχες πηγές εσόδων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το 2026 είναι 1,76 δισ. ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι υπέρβαση ακόμη και κατά 10 εκατ. θα απαιτούσε νέους φόρους. Στο δίλημμα «μειώσεις άμεσης φορολογίας ή ΦΠΑ», τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της πρώτης επιλογής: από τον Ιανουάριο μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι «θα βλέπουν στον λογαριασμό τους περισσότερα χρήματα», καθώς οι ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν ως καθαρές αυξήσεις. Για τις μειώσεις ΦΠΑ επικαλέστηκε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει ότι από κάθε 1 ευρώ μείωσης «μόνο το 19% φτάνει στον καταναλωτή», άρα «προτιμώ τα χρήματα να φτάσουν απευθείας στους ίδιους».

Σε ερώτηση για την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ, εξήγησε ότι η ρύθμιση διορθώνει ασυμμετρίες και «αδικίες» μεταξύ νησιών (π.χ. ίσχυε σε Λέσβο και Χίο αλλά όχι στα Ψαρά), ενώ στις συγκεκριμένες τοπικές οικονομίες οι επιχειρήσεις «συντριπτικά ανήκουν στους ντόπιους». «Ξέρουμε ότι στηρίζουμε στοχευμένα τα μικρά νησιά μας, τους ακρίτες μας», υπογράμμισε.

Πότε θα φανεί στην τσέπη

Παραδέχθηκε ότι οι πολίτες «δεν τα έχουν δει ακόμα», σκιαγραφώντας όμως σαφές χρονοδιάγραμμα: αυξήσεις για ένστολους από τον Οκτώβριο, επιπλέον 250 ευρώ τον Νοέμβριο για το 60% των συνταξιούχων και, από τον Ιανουάριο, οι φοροελαφρύνσεις που θα φανούν ως αυξήσεις μισθού. «Κανένας δεν είναι τόσο αφελής ώστε να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα», συμπλήρωσε, επιμένοντας ότι η στήριξη θα χτίζεται «βήμα-βήμα».

Για την ακρίβεια υποστήριξε ότι το βασικό «αντίδοτο» είναι η ενίσχυση του εισοδήματος μέσω της μείωσης άμεσων φόρων και η τόνωση της ανάπτυξης, συμπληρωματικά με ελέγχους και πρόστιμα στην αγορά. «Όλα μαζί δουλεύουν», είπε, προσθέτοντας ότι «έχουμε αφαιρέσει 83 φόρους και εισφορές από το 2019

Απαντώντας στην κριτική ότι «δεν ειπώθηκε τίποτα για τις επιχειρήσεις», παρέπεμψε σε ήδη ληφθείσες αποφάσεις: μείωση συντελεστή από 28% σε 22%, μείωση φόρου μερισμάτων και ρεκόρ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επισήμανε ακόμη το έμμεσο όφελος από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τον χαμηλότερο ΦΠΑ στα νησιά

Νέος συντελεστής στα ενοίκια

Για το στεγαστικό παραδέχθηκε ότι τα προγράμματα «δεν φτάνουν από μόνα τους», υπενθυμίζοντας όμως την επιστροφή «ενός ενοικίου πίσω» που, όπως είπε, αφορά «το 80% των ενοικιαστών», καθώς και τον ενδιάμεσο συντελεστή φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Προανήγγειλε πρόσθετες παρεμβάσεις «στο άμεσο μέλλον».

Δημογραφικό και μεσαία τάξη στο επίκεντρο

Περιγράφοντας τη «φιλοσοφία» της μεταρρύθμισης, τόνισε ότι όλα τα μέτρα υπηρετούν έναν ενιαίο στόχο: στήριξη της μεσαίας τάξης και απάντηση στο δημογραφικό. Ανέφερε ότι 260.000 νέοι με εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ επωφελούνται από την ελάφρυνση της φορολογίας, ενώ για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους μίλησε για επιστροφή βαρών που αντιστοιχεί «έως και σε δύο μισθούς τον χρόνο ανά γονέα» – «για μια οικογένεια, τέσσερις μισθούς θα γυρίσουν πίσω», είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ακόμη ότι οι γεννήσεις έχουν υποχωρήσει κάτω από τις 70.000 ετησίως, υπογραμμίζοντας πως «το φορολογικό σύστημα οφείλει να αναγνωρίσει το πρόβλημα, να αφαιρέσει βάρη από τις οικογένειες, να στηρίξει τους νέους και την περιφέρεια»