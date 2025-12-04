Πιερρακάκης: Τέλος στην αδράνεια των κληροδοτημάτων με το νέο πλαίσιο για την κοινωφελή περιουσία

Να «σπάσει τις αλυσίδες της αδράνειας» και να βάλει σε κίνηση τον αδρανή κοινωφελή πλούτο της χώρας είναι ο στόχος του νομοσχεδίου για τις κοινωφελείς περιουσίες, όπως ανέφερε ο υπουργός και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντάς το στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πια «πολυτέλεια συμβιβασμού» με ό,τι δεν λειτουργεί και μίλησε για μια θεσμική τομή που ενισχύει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του κράτους απέναντι στη βούληση των διαθετών, θέτοντας ως κεντρικό άξονας της μεταρρύθμισης τη δημιουργία ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, υπό την εποπτεία του υπουργείου, όπου θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο περιουσιακά στοιχεία, διοικήσεις και πράξεις των ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, χωρίς ανάρτηση στο εν λόγω μητρώο, οι πράξεις δεν θα παράγουν έννομα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η διαφάνεια παύει να είναι σύνθημα και γίνεται προϋπόθεση λειτουργίας. Παράλληλα, όλα τα στοιχεία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα e-diadoxi για τις σχολάζουσες κληρονομιές, με ταχύτερη και ενιαία καταγραφή, καθώς και κατάργηση της υποχρέωσης δικαστικής απόφασης όταν η κληρονομιά περιέρχεται στο Δημόσιο, η οποία αντικαθίσταται από διοικητική πράξη. Προβλέπεται ακόμη η σύσταση του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών, που θα αναλαμβάνει τη διοίκηση ιδρυμάτων όταν αυτά μένουν χωρίς ενεργή διοίκηση ή κριθούν αδρανή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στη ριζική αναβάθμιση του Ζαππείου, με μετατροπή του φορέα διαχείρισης σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πιο ευέλικτη διοίκηση και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής και τεχνικής αναβάθμισης ενόψει και της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως τόνισε, το Δημόσιο θα αναλάβει σημαντικό μέρος του κόστους, με τη συμπλήρωση ιδιωτικών δωρεών, ώστε να ξεπεραστούν χρόνια γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το νομοσχέδιο, όπως επισήμανε, έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με ρυθμίσεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τις αποζημιώσεις σε πληγείσες περιοχές και όσους βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Προβλέπεται εξωδικαστική επίλυση διαφορών με το Δημόσιο, αφορολόγητες και ακατάσχετες ενισχύσεις σε πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς, καθώς και δεύτερη ευκαιρία για υπερχρεωμένους μέσω ποινικής απαλλαγής μετά την πτώχευση και επιταγών για οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο υπουργός κατέληξε ότι το νέο πλαίσιο αξιοποιεί την κοινωφελή περιουσία, ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και θέτει τη χώρα σε κίνηση.