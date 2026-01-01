Πιερρακάκης: Το 2026 προσδιορίζεται ως χρονιά ευκαιριών για την ελληνική οικονομία

«Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο». Αυτό επισημαίνεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, σε αποκλειστική δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το τρέχον έτος.

Όπως τονίζεται παράλληλα από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, «η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας κρίνεται στη βελτίωση της ζωής των πολιτών», καθώς από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η φορολογική μεταρρύθμιση. Την ίδια στιγμή, η «πυξίδα» παραμένει σταθερή: προωθούνται περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργούνται νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αξιοποιούνται τα μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία και η δημόσια περιουσία σε όλη τη χώρα και εφαρμόζονται πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και περιορίζουν τις ανισότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλήρης δήλωση του υπουργού

«Το 2026 ξεκινά με μια ελληνική οικονομία ώριμη, εξωστρεφή και δυναμική. Μπροστά στη χώρα ανοίγονται πραγματικές ευκαιρίες, ενώ έχει πλέον διαμορφωθεί η δυνατότητα αυτές να μετατρέπονται σε διαρκή πρόοδο.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια αυτή τη μετάβαση. Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,4% το 2026, οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 10,2% – τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου- ενώ η ανεργία υποχωρεί στο 8,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στο 2,2% και η πίεση στα νοικοκυριά περιορίζεται. Το πρωτογενές πλεόνασμα διατηρείται ισχυρό, στο 2,8%, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ωστόσο, όλα αυτά αποκτούν αξία μόνο υπό μία προϋπόθεση: να γίνονται αισθητά από τον πολίτη στην καθημερινότητά του στον μισθό, στην εργασία και στις προοπτικές των παιδιών του. Η επιτυχία της οικονομίας αποτιμάται στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν αποτελεί εξαγγελία, αλλά τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αρχίζει ήδη να αποτυπώνεται στα εισοδήματα των οικογενειών και αποτελεί τη βάση για μια σταθερή πορεία δικαιότερης κατανομής των βαρών.

Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχιστεί η πορεία και το 2026, με την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών που στηρίζουν με συνέπεια την κοινωνία και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία. Η πυξίδα παραμένει σταθερή: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, αξιοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών εργαλείων και της δημόσιας περιουσίας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και μειώνουν τις ανισότητες.

Το 2026 χαρακτηρίζεται ως χρονιά ευκαιριών. Η πορεία συνεχίζεται με συνέπεια, σταθερότητα και προσανατολισμό στο μέλλον της χώρας.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους».