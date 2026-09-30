Ρύθμιση 120 δόσεων: Θετική έκπληξη για την αγορά – Τι λένε επικεφαλής Επιμελητηρίων

Η απόφαση της κυβέρνησης να «ανοίξει» σε 120 δόσεις τη δυνατότητα ρύθμισης για παλαιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αιφνιδίασε ευχάριστα τον κόσμο της αγοράς.

Το αίτημα για τις 120 δόσεις αποτελούσε ένα από τα μέτρα που ζητούσε περισσότερο ο κόσμος της αγοράς και προέτρεπε την κυβέρνηση να το συμπεριλάβει στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με συνέπεια ως προς τα χρέη που έχουν

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Τελικά, η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει το μέτρο, στο νέο πακέτο που ανακοινώθηκε την Τετάρτη (30.9.2026), με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) να τονίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των αιτημάτων τους.

Το ΒΕΑ επισημαίνει σε ανακοίνωση του πως διεκδικεί εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που αποτελεί πραγματικά βιώσιμο πλαίσιο αποπληρωμής των συσσωρευμένων χρεών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα σε άλλα, τονίζεται ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε.

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Παράλληλα, το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι είχε επισημάνει πως η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις δεν επαρκούσε για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, δήλωσε ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και την ένταξη πλέον και των οφειλών του 2024, αποτελεί «ουσιαστική δικαίωση δύο βασικών αιτημάτων, που το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας διεκδικεί επίμονα. Εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, επισημαίνουμε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται άλλη μία ρύθμιση στα χαρτιά, αλλά μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία, με δόση που να μπορούν να πληρώνουν».

Ο ίδιος τόνισε ότι η αποδοχή αυτών των δύο αιτημάτων, είναι ένα σημαντικό βήμα και αποδεικνύει ότι όταν η Πολιτεία ακούει την πραγματική οικονομία μπορούν να δίνονται εφαρμόσιμες λύσεις.

Από την πλευρά του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι, η επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανάσα στην επιχειρηματικότητα.

Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από το εύρος των δικαιούχων και τους όρους ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης και προσθέτει πως χρειάζονται ελαστικά κριτήρια ένταξης και δόσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, ώστε οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παλαιές οφειλές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.