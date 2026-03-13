Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους καυσίμων: Ποιο είναι το πρόσθετο κόστος διανομής στα νησιά με παραδείγματα

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις που ενεργοποιούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων αυξήσεων στην αγορά, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων που προκαλούν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των αποφάσεων που εκδόθηκαν περιλαμβάνεται και κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό ειδικού κόστους διανομής καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές, στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να επιβάλλουν, πέραν του ανώτατου περιθωρίου των 5 λεπτών ανά λίτρο, πρόσθετο κόστος διανομής για τις νησιωτικές περιοχές.

Το πρόσθετο κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρειες Κρήτης και Ιονίων Νήσων: 0,06 ευρώ ανά λίτρο

Νήσοι Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής: 0,06 ευρώ ανά λίτρο

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Κυθήρων: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Σκύρου: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Δήμος Σαμοθράκης: 0,14 ευρώ ανά λίτρο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο στη χονδρική και τα 12 λεπτά ανά λίτρο στη λιανική, μέτρο που θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου.