Πλεόνασμα στο 3,2% του ΑΕΠ η Ελλάδα, με ίδιου μεγέθους έλλειμμα ΕΕ και Ευρωζώνη – Πτώση στο 149,7% το ελληνικό χρέος στο γ’ τρίμηνο 2025

Πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ κατέγραψε η Ελλάδα στο γ’ τρίμηνο 2025 σε εποχικά διορθωμένη βάση, όπως ανακοίνωσε Eurostat, την στιγμή που τόσο η ευρωζώνη όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εμφανίζονται με έλλειμμα 3,2% του ΑΕΠ.

Για την Ελλάδα, το αποτέλεσμα έρχεται μετά το πλεόνασμα 2,5% του ΑΕΠ στο β’ τρίμηνο 2025, ενώ η σειρά των τριμηνιαίων στοιχείων δείχνει διαδοχική ενίσχυση από το 2024 και μετά, με το ισοζύγιο να περνά από τα μικρά ελλείμματα του 2023 σε θετικό πρόσημο από το β’ τρίμηνο 2024.

Στην έκθεση της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με πλεόνασμα στο γ’ τρίμηνο 2025, μαζί με τη Δανία (3,3% του ΑΕΠ) και την Ιρλανδία (1,2% του ΑΕΠ). Αντίθετα, από τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφονται στο Βέλγιο (-5,7% του ΑΕΠ) και στη Γαλλία (-5,4% του ΑΕΠ).

Νέα υποχώρηση στο δημόσιο χρέος στο τέλος του γ’ τριμήνου 2025

Στην ίδια τριμηνιαία δημοσίευση της Eurostat, το χρέος της της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 149,7% του ΑΕΠ στο τέλος του γ’ τριμήνου 2025, από 151,9% στο τέλος του β’ τριμήνου 2025 και 158,6% στο τέλος του γ’ τριμήνου 2024.

Σε απόλυτα μεγέθη, το χρέος εμφανίζεται στα 367,9 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου 2025, έναντι 368,6 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου 2025.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 88,5% στο τέλος του γ’ τριμήνου 2025, οριακά υψηλότερα από το 88,2% στο τέλος του β’ τριμήνου 2025. Στην ΕΕ ο δείκτης ανέβηκε στο 82,1% από 81,9% στο τέλος του β’ τριμήνου 2025, όπως αναφέρεται στη Eurostat.