Κόκκινα δάνεια 79,6 δισ. ευρώ στα χέρια των servicers – Στοιχεία της ΤτΕ

Στα 79,653 δισ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers), στο β’ τρίμηνο του 2026 συγκριτικά με τα 79,5 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν αύξηση κατά 59 εκατ. ευρώ των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ προς νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες τα κόκκινα δάνεια στα χέρια των servicers μειώθηκαν.

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Ειδικότερα, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28,150 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, από 27,800 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 350 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28,148 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 9,817 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στο 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Όσον αφορά την ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,988 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

Τέλος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,515 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,218 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 172 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 24,961 δις. ευρώ