Σούπερ μάρκετ: Ανάπτυξη 5,2% το καλοκαίρι λόγω τουρισμού – Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Η ισχυρή τουριστική κίνηση που σημειώθηκε για ακόμα ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, βοήθησε την ελληνική αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φαρμακεία κ.α.) να αυξήσει κατά 5,2% τις πωλήσεις, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα της NielsenlQ, με την ενδυνάμωση των σούπερ μάρκετ και ευρύτερα του λιανεμπορίου να οφείλεται ενδεχομένως και στην επιλογή τουριστών να αγοράζουν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα από εξόδους, με αποτέλεσμα να ανεβάζουν τις πωλήσεις των συγκεκριμένων καταστημάτων.

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Όπως επισημαίνεται από τη NielsenlQ, οι κατηγορίες FMCG (προϊόντα χαμηλού κόστους που πωλούνται γρήγορα και έχουν υψηλή κατανάλωση) ενισχύθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι κατηγορίες Bazaar (εποχιακά είδη, ένδυση και υπόδηση, είδη σπιτιού κ.α.) συνέχισαν να αναπτύσσονται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό, καταγράφοντας αύξηση 10,6%.

Η ανάπτυξη της αγοράς προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης, καθώς οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η θετική πορεία της αγοράς υποστηρίχθηκε πρωτίστως από την αύξηση της κατανάλωσης.

Οι τουριστικές περιοχές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τα ελληνικά νησιά να καταγράφουν συγκριτικά με το 2025 την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο της αγοράς (+9,2%), ακολουθούμενα από τη Θεσσαλονίκη (+6,3%) και την Κρήτη (+5,8%).

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Παράλληλα, δυναμική ήταν η πορεία κατηγοριών που συνδέονται με την εποχική κατανάλωση και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως τα Ready-to-Eat προϊόντα, οι ξηροί καρποί, τα αποξηραμένα φρούτα και τα αυγά, ενώ σημαντική ήταν η ανάπτυξη και στις κατηγορίες προσωπικής φροντίδας, προϊόντων οικιακής χρήσης και Bazaar, οι οποίες συνέχισαν να ενισχύονται σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες Bazaar αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του καλοκαιριού, με διψήφιο ρυθμό ανόδου και ισχυρές επιδόσεις σε τομείς όπως ο εξοπλισμός σπιτιού, τα ηλεκτρονικά είδη, τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη.

O Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader της NIQ δήλωσε ότι είναι σημαντική η κατανάλωση των πολιτών και εκτίμησε πως η ελληνική αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται.

«Πίσω από τους θετικούς δείκτες του καλοκαιριού διακρίνουμε έναν καταναλωτή που παραμένει προσεκτικός αλλά δεν σταματά να καταναλώνει. Η ενίσχυση των όγκων πωλήσεων, η δυναμική των τουριστικών περιοχών και η ανάπτυξη κατηγοριών που συνδέονται με την ευκολία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής δείχνουν ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται.

Για τους λιανέμπορους και τους προμηθευτές, η πρόκληση παραμένει η ίδια: να προσφέρουν ουσιαστική αξία, διατηρώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και τη διαφοροποίηση στο ράφι. Τα ευρήματα του φετινού καλοκαιριού επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις, που κατανοούν έγκαιρα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, είναι εκείνες που θα συνεχίσουν να ξεχωρίζουν στην αγορά», είπε.