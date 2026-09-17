Αναπτυξιακός νόμος: Τα «ορόσημα» και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί

Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου, όπου υπήρξε ενημέρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (17.9.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσαν έμφαση στον ρόλο του αναπτυξιακού νόμου ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με προτεραιότητα στη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και την άμυνα, αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας.

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Ανάμεσα σε άλλα, επισημάνθηκε η αποτελεσματικότητα των κινήτρων που παρέχονται για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της οικονομικής δραστηριότητας στις ακριτικές περιοχές, καθώς και της χειροτεχνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων έχει επιταχυνθεί, με την ολοκλήρωσή της να πραγματοποιείται πλέον σε διάστημα 45 έως 90 ημερών. Πρόκειται, όπως σημειώθηκε, για την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στροφή προς τη μεταποίηση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Συνολικά, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ. Το ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

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Ειδικότερα, στον τομέα της μεταποίησης έχουν εγκριθεί 429 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 570 εκατ. ευρώ.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη εγκρίθηκαν 282 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 954 εκατ. ευρώ, με τις ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 510 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στη Θεσσαλία εγκρίθηκαν ακόμη 152 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 347 εκατ. ευρώ, για τα οποία το συνολικό ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 184 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, το 2025 εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 337 εκατ. ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει την επιτάχυνση στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε και τα νεότερα στοιχεία από τη συνεχιζόμενη εκκαθάριση φακέλων που αφορούν αναπτυξιακούς νόμους προηγούμενων ετών. Όπως επισημάνθηκε, μόνο στο πλαίσιο του ν. 3299/2004 έχουν ανακτηθεί 191 επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ, Στελλίνα Σιαράπη.