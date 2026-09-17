Το νερό ως «ζήτημα εθνικής ασφάλειας» και η προστασία των υποδομών του

Το μεγάλο ζήτημα της λειψυδρίας και της σωστής αποθήκευσης υδάτων βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που εστίασε στην ασφάλεια του νερού και την προστασία των κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρο τον κύκλο του.

Οι ομιλητές, ανάμεσα τους και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εστίασαν στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε ο κίνδυνος της λειψυδρίας να απομακρυνθεί μέσα και από τη βοήθεια της τεχνολογίας , που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια διασφάλισης του αγαθού του νερού εν μέσω προκλήσεων που δημιουργούνται και λόγω κλιματικής κρίσης.

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Οι ομιλητές στην εκδήλωση «Υδάτινες Συμμαχίες: Ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια στον κύκλο του νερού – Διεθνείς και εγχώριες πρακτικές», η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας), το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), την ΕΥΔΑΠ και το We Are Greece, στάθηκαν στην ανάγκη θωράκισης του κύκλου του νερού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την ανάδειξη της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας ως θεμελιωδών προϋποθέσεων για την υδατική ασφάλεια.

Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν ότι, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική κρίση, τις φυσικές καταστροφές, τις κυβερνοαπειλές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για κρίσιμες υποδομές, η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης

Στο τραπέζι τέθηκαν οι συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και η ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης

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Τονίστηκε πως η υδατική ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική ή τεχνική πρόκληση, αλλά κρίσιμο ζήτημα ανθεκτικότητας των υποδομών, επιχειρησιακής συνέχειας και κοινωνικής ευημερίας, που απαιτεί συντονισμένη δράση, καινοτομία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ επισημάνθηκε ότι φαινόμενα όπως η ξηρασία, οι καταιγίδες και οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται συχνότερα, ενώ προστίθενται νέες απειλές σχετικές με την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη, πλάι στη φυσική γήρανση των δικτύων.

Σημειώνεται πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη μετάβασης από την παραδοσιακή λογική της αντίδρασης στη λογική της πρόβλεψης και της προετοιμασίας, με αξιοποίηση δεδομένων, σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

«Ζήτημα εθνικής ασφάλειας»

Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι κυβέρνηση, Δήμοι, Περιφέρειες, επιμελητήρια, κοινωνία των πολιτών και αρμόδιοι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους καθώς «η ασφάλεια του νερού είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής».

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, ανέφερε ότι καλούνται να επενδύσουν και στην αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση και την παράταση της λειτουργικής ζωής των υποδομών που ήδη είναι διαθέσιμα, ώστε να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε μετρήσιμο επενδυτικό χαρακτηριστικό

Ο αντιπρόεδρος Κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Ψυχογυιός, πρότεινε οι πάροχοι να είναι προετοιμασμένοι, με τεκμηριωμένο σχεδιασμό και επενδύσεις ανάλογες του κινδύνου και με εύλογο κόστος για τον καταναλωτή.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, στάθηκε στην κλιματική κρίση λέγοντας ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, ανέφερε ότι η γνώση που έχει συγκεντρωθεί στην ΕΥΔΑΠ μπορεί να είναι χρήσιμη σε ολόκληρη τη χώρα

Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος του We Are Greece και Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ, Αντώνης Γιαννικουρής, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου εθνικού φορέα για το νερό, ο οποίος θα λειτουργεί ως επιστημονικός βραχίονας της Πολιτείας.