Μακρο-οικονομία

ΥΠΟΙΚ για ΕΣΠΑ: 100% κάλυψη στις προσκλήσεις, 90% στις εντάξεις έργων

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η έγκαιρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου
Stock market finance business, economy trend graph digital technology.
Φωτογραφία iStock
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων να έχει ήδη ενεργοποιηθεί, χρηματοδοτώντας έργα και δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν προκηρυχθεί προσκλήσεις που αντιστοιχούν στο 100% και έχουν ενταχθεί πράξεις υλοποίησης σε ποσοστό 90,40% του συνολικού προϋπολογισμού που ανέρχεται στα 26,2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ αφορούν σε καθαρές πληρωμές προς τη χώρα μας, χωρίς να συνυπολογίζονται προκαταβολές ενώ αποτυπώνουν τους πόρους που έχουν ήδη διοχετευθεί σε έργα, επενδύσεις και δράσεις προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.

Τονίζεται από το ΥΠΟΙΚ ότι αναφορές σε στοιχεία προηγούμενων χρονικών περιόδων δεν αποτυπώνουν τη συνολική, πραγματική και τρέχουσα εικόνα της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε κάθε περίπτωση, «στόχος της κυβέρνησης παραμένει η έγκαιρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

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Μακρο-οικονομία
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