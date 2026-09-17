Ο Πιερρακάκης στο Δουβλίνο για το Eurogroup – Η ατζέντα των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ

Ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει στο Δουβλίνο όπου σήμερα (18.9.2026) και αύριο οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συνεδριάζουν για τα θέματα που «καίνε» νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη συνεδρίαση του Eurogroup και του Ecofin αντίστοιχα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τα προβλήματα που ταλανίζουν την ευρωπαϊκή οικονομίας όπως η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας που εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης.

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Στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθούν η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις, να επιταχύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Στη συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να εξετάσουν τις προτεραιότητες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνεται ακόμα η συζήτηση για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της ευρωζώνης, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ορόρ Λαλίκ.

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Στο πλαίσιο του άτυπου Εcofin, οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συναντήσεις Πιερρακάκη

Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν

Στη συνέχεια θα μιλήσει στο Eurofi Financial Forum, τη μεγάλη ευρωπαϊκή συνάντηση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στο περιθώριο των εργασιών του Δουβλίνου, θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του και επικεφαλής θεσμών.

Το Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνεδρίασης του Ecofin, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας Σίμον Χάρις στο πλαίσιο του Fine Gael Small Business & Enterprise Conference.