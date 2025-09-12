Μακρο-οικονομία

Ποιοι είναι οι 83 φόροι που έχει μειώσει η κυβέρνηση από το 2019 – Σε ποιες περιπτώσεις μειώθηκε ο ΦΠΑ

Ανάμεσα στις μειώσεις φόρων που έχουν γίνει είναι ο μισό ΕΝΦΙΑ και κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους
EUROKINISSI

Μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για τα νέα φορολογικά μέτρα από το 2026, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα (12.9.2025) με όλους τους φόρους που έχουν μειωθεί από το 2019 έως σήμερα.

Με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο (6-7.9.2025) στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της το 2019 σε συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

  • Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
  • Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
  • Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
  • Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
  • Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
  • Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
  • Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία.

Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Η πλήρης λίστα με όλες τις μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών

