Πόσα έσοδα θα αποκομίσουν φέτος οι μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ

Σε διαβούλευση τέθηκε η εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ βάσει της οποίας υπολογίζονται τα έσοδα των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, που πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα φέτος.

Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες μπαταρίες έχουν ήδη εγκατασταθεί και μια ισχύς κοντά στα 600 MW αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία προς το καλοκαίρι. Τα έσοδά των μονάδων ενέργειας βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη χονδρική τιμή ηλεκτρισμού κάθε ημέρα, καθώς είναι σε θέση να αποθηκεύουν ηλεκτρισμό τις φθηνές ώρες και να τον εγχέουν στις ακριβές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής έργα αποθήκευσης ανά περιοχή της χώρας:

Ο λειτουργός της αγοράς ΔΑΠΕΕΠ έλαβε υπόψη ένα σενάριο με πιθανότητα υπέρβασης 75% των εσόδων. Στην περίπτωση έργων με δυνατότητα δίωρης αποθήκευσης ενέργειας προκύπτει ένα ετήσιο έσοδο στα 157.057 ευρώ/MW, με την υπόθεση όμως ότι βρίσκονται σε λειτουργία από την πρώτη ημέρα του 2026.

Αντίστοιχα, για τις 4ωρες μονάδες το έσοδο εκτιμάται στα 100.885 ευρώ/MW, θεωρώντας ότι βρίσκονται σε λειτουργία όλο το β’ εξάμηνο του έτους.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι κατά το φετινό έτος αναμένεται να διατηρηθεί το spread ανάμεσα στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές χονδρικής, καθώς ο αριθμός των έργων που θα μπουν στο σύστημα δεν είναι τόσο μεγάλος ακόμα ώστε να το περιορίσει. Κάτι που, όμως, αναμένεται να συμβεί τα επόμενα χρόνια ελαττώνοντας έτσι σταδιακά τα έσοδά τους.

Στον αντίποδα, τα έσοδα των μπαταριών από την αγορά εξισορρόπησης θα μειωθούν όσο περνούν οι μήνες τη φετινή χρονιά, όπως εκτιμά ο ΔΑΠΕΕΠ.