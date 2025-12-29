Προϋπολογισμός: Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα 12,67 δισ. ευρώ στο 11μηνο

Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα άνω του στόχου καταγράφεται στα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το εντεκάμηνο 2025.

Σύμφωνα με το δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 12,678 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 7,695 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο περσινό αποτέλεσμα των 12,011 δισ. ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από τον στόχο εμφανίζεται το ισοζύγιο το οποίο καταγράφει καταγράφει πλεόνασμα 5,162 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα μόλις 225 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Την ίδια περίοδο, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 12,678 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 7,695 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο περσινό αποτέλεσμα των 12,011 δισ. ευρώ.

Η υπέρβαση των στόχων στο σκέλος των εσόδων οφείλεται κυρίως στη νωρίτερη είσπραξη 2,109 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις 26 Νοεμβρίου, ποσό που είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, τα καθαρά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο κατά 186 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού ήταν μειωμένες κατά 2,034 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού:

μεταβιβάσεων προς ΟΚΑ και λοιπούς φορείς κατά 922 εκατ. ευρώ,

πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 554 εκατ. ευρώ,

επενδυτικών δαπανών κατά 609 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προσαρμογές, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος εκτιμάται σε 231 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 68,777 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,295 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Χωρίς το ποσό του ΤΑΑ, η αύξηση περιορίζεται στο 0,3%.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 64,881 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 245 εκατ. ευρώ.

ΦΠΑ: 25,671 δισ. ευρώ (+130 εκατ. ευρώ)

Φόροι εισοδήματος: 24,117 δισ. ευρώ (+113 εκατ. ευρώ)

ΕΦΚ: 6,720 δισ. ευρώ (-45 εκατ. ευρώ)

Οι μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,996 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ΤΑΑ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7,817 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα του στόχου.

Μόνο για τον Νοέμβριο 2025, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 7,857 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 2,228 δισ. ευρώ, λόγω της είσπραξης της έκτης δόσης του ΤΑΑ. Χωρίς το ΤΑΑ, η υπέρβαση περιορίζεται σε 119 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,483 δισ. ευρώ, χαμηλότερα του στόχου κατά 609 εκατ. ευρώ, αλλά αυξημένες κατά 549 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024.