Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα στα 8 δισ. ευρώ το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 8.006 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.327 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8.698 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 76.940 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 921 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η υποεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως:

στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαφοροποίηση μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων εσόδων, κατά 591 εκατ. ευρώ, από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, χωρίς όμως να υφίσταται δημοσιονομική επίπτωση και στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 692 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 71.967 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 8.419 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 55 εκατ. ευρώ από τον στόχο (8.474 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.523 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 692 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.215 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα τον Δεκέμβριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 8.163 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3.216 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως:

του γεγονότος ότι, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε περιληφθεί η είσπραξη τον μήνα Δεκέμβριο της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 2.109 εκατ. ευρώ, που όμως εισπράχθηκε εντός του μηνός Νοεμβρίου των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ και γ) της διαφοροποίησης μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων εσόδων, κατά 591 εκατ. ευρώ, από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Να σημειωθεί ότι στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου 2025 είχε προβλεφθεί η ταμειακή είσπραξη ποσού 1,3 δισ. ευρώ που αφορούσε τη Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των 3 κάθετων οδικών αξόνων της, για 35 χρόνια, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το έτος 2025. Η δημοσιονομική επίπτωση κατά ESA της ανωτέρω συναλλαγής ξεκινά από το έτος 2026 και εντεύθεν, με εκτιμώμενο ποσό 38,6 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.