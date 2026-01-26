Πτώση εξαγωγών και άνοδος εισαγωγών στο εμπόριο Ελλάδας – Νότιας Αφρικής

Πτωτική πορεία καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Νότια Αφρική, την ώρα που οι εισαγωγές από τη μεγαλύτερη οικονομία της Υποσαχαρικής Αφρικής αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, διευρύνοντας σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Γιοχάνεσμπουργκ, που έχει αρμοδιότητα και για γειτονικές χώρες της περιοχής, το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Νότια Αφρική διαμορφώθηκαν σε περίπου 52 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα 208 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της τελευταίας τριετίας, με σταδιακή υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών και παράλληλη ισχυρή άνοδο των εισαγωγών. Ενδεικτικά, το 2024 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 69%, φτάνοντας τα 199 εκατ. ευρώ. Για το 2025, το εμπορικό έλλειμμα εκτιμάται στα 155,8 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο προϊόντων, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Νότια Αφρική επικεντρώνονται κυρίως στα φαρμακευτικά προϊόντα (15,3%), στα προϊόντα τυπογραφίας (8,2%) και σε εξαρτήματα κινητήρων (4,8%). Αντίστοιχα, στις εισαγωγές κυριαρχούν τα προϊόντα αλουμινίου (49%), τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων (26,2%) και τα αλεύρια και σκόνες (4,3%).

Παρά τις ανισορροπίες, η Νότια Αφρική παραμένει σημαντικός προορισμός για την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, ως βασικός περιφερειακός κόμβος, πύλη προς τις αγορές της Υποσαχαρικής Αφρικής και χώρα με ισχυρή ελληνική ομογένεια. Η συμμετοχή της σε οργανισμούς όπως η SADC και η SACU ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις καλούνται να σταθμίσουν προκλήσεις όπως η εισοδηματική ανισότητα, η εγκληματικότητα, η χαμηλή ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών, η ανεργία και οι πολιτικές θετικής διάκρισης.

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ, προοπτικές για την ελληνική παρουσία καταγράφονται σε κλάδους όπως τα τρόφιμα και ο αγροτικός εξοπλισμός, τα καταναλωτικά αγαθά, η υψηλή τεχνολογία, ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα δομικά υλικά, τα φάρμακα, τα καλλυντικά, ο ιατρικός και περιβαλλοντικός εξοπλισμός, καθώς και οι υπηρεσίες ενέργειας, νερού, κατάρτισης και τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα για τους Έλληνες ομογενείς της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η ευρωπαϊκή στρατηγική «Global Gateway». Στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, τον Μάρτιο του 2025, ανακοινώθηκε επενδυτικό πακέτο ύψους 4,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 303 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, με στόχο την κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για νέες επενδύσεις στην περιοχή.