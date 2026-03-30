Πτώση του οικονομικού κλίματος σε υπηρεσίες και καταναλωτές στην Ελλάδα τον Μάρτιο

Υποχώρηση κατέγραψε τον Μάρτιο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, με τις υπηρεσίες και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή να βρίσκονται στο επίκεντρο της επιδείνωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το κλίμα σε υπηρεσίες και σε καταναλωτές είναι τα δύο πεδία που αποτυπώνουν πιο καθαρά την αλλαγή τόνου μέσα στην οικονομία, καθώς η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ο φόβος νέων πιέσεων σε ενέργεια και κόστος ζωής αρχίζουν να περνούν πλέον πιο έντονα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος ESI διαμορφώθηκε στις 106,8 μονάδες τον Μάρτιο, από 107,6 τον Φεβρουάριο. Η κάμψη δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, δείχνει όμως ότι η βελτίωση των προηγούμενων μηνών υποχωρεί.

Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή η διόρθωση δεν περιορίζεται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά εμφανίζεται σχεδόν σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις υπηρεσίες. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 27,1 μονάδες από 32,4 τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για αξιοσημείωτη μεταβολή για έναν κλάδο με καθοριστικό βάρος στην ελληνική οικονομία, καθώς συνδέεται άμεσα με την εσωτερική ζήτηση, τον τουρισμό, την καθημερινή κατανάλωση και τη συνολική ψυχολογία της αγοράς.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στους καταναλωτές. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε στις -52,5 μονάδες τον Μάρτιο, από -49,2 τον Φεβρουάριο. Το επίπεδο αυτό παραμένει βαθιά αρνητικό και δείχνει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να βλέπουν με μεγάλη δυσπιστία το επόμενο διάστημα. Η επιδείνωση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή ο καταναλωτής είναι ο πρώτος που αντιδρά όταν αυξάνεται ο φόβος για νέες ανατιμήσεις, για ακριβότερη ενέργεια ή για συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Πτώση εμφανίζει και το λιανεμπόριο, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 3,2 μονάδες από 9,6 τον προηγούμενο μήνα. Η διόρθωση αυτή συνδέεται άμεσα με την επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς όσο ο καταναλωτής γίνεται πιο επιφυλακτικός, τόσο αυξάνεται η πίεση και στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Στις κατασκευές ο δείκτης υποχώρησε στις 21,4 μονάδες από 30 τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες. Στη βιομηχανία η πτώση είναι πιο ήπια, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 3,2 μονάδες από 4,2.

Αρνητικό σήμα στέλνει και ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση, ο οποίος υποχώρησε στις 113,3 μονάδες από 118,7 τον Φεβρουάριο. Παραμένει σε υψηλό επίπεδο, αλλά η πτώση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να μετρούν πιο προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.