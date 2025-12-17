Σε εξέλιξη ο πρώτος γύρος αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης στις αγορές υδρογόνου στην Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Υδρογόνου, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2025 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου (European Hydrogen Bank), αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο για τη διαφάνεια, τη χαρτογράφηση των αναγκών υποδομών και τη λειτουργική σύνδεση των διεθνών και ευρωπαϊκών αγορών υδρογόνου.

Ο πρώτος γύρος αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης στις αγορές υδρογόνου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι υποβάλλονται σε έλεγχο και αξιολόγηση. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταξη ελληνικών εταιρειών στο δίκτυο αυτό ενισχύει τη σύνδεση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στρατηγικές συνεργασίες.

Το ανανεώσιμο υδρογόνο, είναι μία από τις ενεργειακές πηγές του μέλλοντος. Γι αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει ήδη μια ενιαία αγορά υδρογόνου, στην οποία η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο, σημειώνουν πηγές της αγοράς.

Η Eunice Laboratories, μέλος του Eunice Energy Group εντάχθηκε πρόσφατα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Υδρογόνου (EU Hydrogen Mechanism), ο οποίος αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και τις Πρώτες Ύλες.

Η συμμετοχή αυτή δεν αποτελεί τυπική κίνηση, αλλά συνιστά ενεργό ένταξη σε έναν μηχανισμό που συνδέει παραγωγούς, καταναλωτές και φορείς καινοτομίας σε όλη την ΕΕ, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας. Μέσω της πλατφόρμας, εταιρείες όπως η Eunice αποκτούν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, δεδομένα αγοράς και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, που αναμένεται να επιταχύνουν την εμπορική ωρίμανση του υδρογόνου.

Πέραν της συμμετοχής στον EU Hydrogen Mechanism, η Eunice μετέχει επίσης στον EU SMR Alliance, που είναι μια ευρωπαϊκή συμμαχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Οι συμμετοχές αυτές αποδεικνύουν ότι η Eunice Energy Group βρίσκεται στην τεχνολογική πρωτοπορία για τις ενεργειακές πηγές του μέλλοντος, βοηθώντας ουσιαστικά στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας και στην συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.