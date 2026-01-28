Σε τροχιά εξομάλυνσης οι εξαγωγές τροφίμων της ΕΕ μετά το ρεκόρ του Οκτωβρίου

Μετά το ιστορικό υψηλό που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επανέρχονται σε πιο ήπιους ρυθμούς, αποτυπώνοντας μια εικόνα εξομάλυνσης της εμπορικής δραστηριότητας προς το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΕΕ για τον Νοέμβριο δείχνουν υποχώρηση της αξίας των εξαγωγών σε μηνιαία βάση, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η θετική συνολική πορεία του 2025, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται σε υψηλά επίπεδα τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, όπως το κακάο και ο καφές, αλλά και σε μια σταθερή ζήτηση από βασικές αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 19,7 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 2% σε ετήσια βάση. Παρά τη μηνιαία διόρθωση, η συνολική εικόνα του έτους παραμένει οριακά θετική, καθώς οι σωρευτικές εξαγωγές έως και τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν στα 219,2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις των τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Οι εξαγωγές προϊόντων με βάση το κακάο και τον καφέ συνέχισαν να στηρίζονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές δημητριακών κινήθηκαν πτωτικά, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνολική εικόνα σταθεροποίησης, χωρίς όμως τη δυναμική που χαρακτήρισε τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των εισαγωγών, η ΕΕ εισήγαγε γεωργικά προϊόντα και προϊόντα διατροφής αξίας 15,6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, ποσό αυξημένο κατά 1% τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Σε σωρευτικό επίπεδο, οι εισαγωγές του 2025 ανήλθαν σε 173,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές εισαγωγής, με το κακάο και τον καφέ να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες ανόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιέσεις στο εμπορικό πλεόνασμα από την άνοδο των εισαγωγών

Η εξέλιξη των εισαγωγών επηρέασε άμεσα και το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ. Ειδικότερα, το εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων περιορίστηκε τον Νοέμβριο στα 4,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 35% σε σχέση με τον Οκτώβριο και κατά 22% σε ετήσια βάση. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, το σωρευτικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 46,1 δισ. ευρώ, παραμένοντας χαμηλότερο κατά 13,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους εισαγωγών.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι εξαγωγές της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ενισχυμένες κατά 1,6 δισ. ευρώ (3%), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα προϊόντα κακάο, σοκολάτας και στα γαλακτοκομικά. Ακολούθησαν οι εξαγωγές προς την Ελβετία, με άνοδο 910 εκατ. ευρώ (8%), λόγω των υψηλών τιμών στα προϊόντα κακάο, καθώς και προς την Τουρκία και την Ουκρανία, όπου καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις, κυρίως σε ηλιόσπορους και σε ευρύτερο φάσμα αγροτικών προϊόντων αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση, υποχωρώντας κατά 1,3 δισ. ευρώ (5%) σε σχέση με το 2024. Η πτώση αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση των τιμών του ελαιολάδου και τη χαμηλότερη ζήτηση για κρασί, οινοπνευματώδη και λοιπά ποτά, ιδιαίτερα κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Μειωμένες εμφανίστηκαν και οι εξαγωγές προς την Κίνα, κατά 736 εκατ. ευρώ (6%), εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των εξαγωγών σιτηρών και ειδικότερα σιταριού.

Σε επίπεδο προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία κατέγραψαν οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ (25%) σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών. Ακολούθησαν τα γλυκά και η σοκολάτα, με άνοδο 1,4 δισ. ευρώ (13%), καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που ενισχύθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ (6%).

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές σιτηρών μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ (11%), ενώ οι εξαγωγές ελιών και ελαιολάδου, παρά την αύξηση των όγκων κατά 17%, υποχώρησαν σε αξία κατά 16%, λόγω σημαντικής πτώσης των τιμών σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του 2024.

Ανάλογες τάσεις παρατηρήθηκαν και στις εισαγωγές, όπου οι κατηγορίες καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία, κατά 11 δισ. ευρώ (40%), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών εισαγωγής. Αύξηση καταγράφηκε, επίσης, στις εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών, μαργαρίνης και λοιπών ελαίων, καθώς και βοείου κρέατος.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές σιτηρών και ελαιούχων σπόρων μειώθηκαν, τόσο λόγω χαμηλότερων ποσοτήτων όσο και λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών, ιδίως μετά την ανάκαμψη της παραγωγής εντός της ΕΕ.