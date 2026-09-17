Πιερρακάκης: Η στήριξη των επιχειρήσεων είναι σταθερή επιλογή, 23 παρεμβάσεις από το 2019

Τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανέδειξε σε ομιλία του στο ΕΒΕΑ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ που πραγματοποιήθηκε χθες (16.9.2026), παρουσία του προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιώργου Μπρατάκου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τις δράσεις την κυβέρνησης με επίκεντρο τη στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και για την πορεία της οικονομίας κάνοντας αναφορά στον ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφεται στο 2%, το διπλάσιο δηλαδή του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι το ταβάνι μας, δικαιούμαστε καλύτερα. Πρέπει να πετύχουμε καλύτερα», είπε μεταξύ άλλων σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

Λόγο έκανε, μεταξύ άλλων, για την ανεργία που έχει υποχωρήσει στο 7,9% τον Ιούλιο και για το δημόσιο χρέος που αποκλιμακώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό στον κόσμο και φέτος θα είναι στο 136,8%, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο για μειωμένο χρέος στο 120% το 2029.

Οι επενδύσεις

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές παραμέτρους για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι οι επενδύσεις, οι οποίες από το 11% αγγίζουν φέτος το 17,7% επί των ημερών του Κυριάκου Πιερρακάκη, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε ο ίδιος, μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 23 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στα εξής:

Μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων από 28% στο 22%, Μειώθηκε η φορολογία των μερισμάτων στο 5% Μειώθηκε η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80%. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 μονάδες Μειώθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 1% στο 0,2% Μειώθηκε κατά 50% ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών Μειώθηκε ο ΦΠΑ στις μεταφορές, στον τουρισμό και σε σειρά υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και ο φόρος χαρτοσήμου σε σειρά επιχειρηματικών συναλλαγών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον υπουργό, δημιουργήθηκαν ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις. Αρχικά αυξήθηκε η υπερέκπτωση για έρευνα και ανάπτυξη, για πράσινες και στρατηγικές επενδύσεις. Εφαρμόστηκαν φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 30%, κίνητρα για angel investors, ευνοϊκό πλαίσιο για stock options και ειδικά φορολογικά καθεστώτα για την προσέλκυση επενδυτών, επιχειρήσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου από το εξωτερικό.

Η αξιοποίηση κεφαλαίων

Μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εγκριθεί 1,66 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων, ενώ 15.700 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν δάνεια 3,29 δισ. ευρώ μέσα από τις εγγυήσεις του InvestEU. Από το ΕΣΠΑ έχουν χρηματοδοτηθεί 17.661 επενδυτικά σχέδια, ύψους 3,95 δισ. ευρώ. Από την Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουν εγκριθεί 60.696 δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 10,49 δισ. ευρώ και με 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δόθηκαν 5 δισ. ευρώ για νέα χρηματοδότηση αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιπλέον, αναφερόμενος στα μέτρα ειδικότερα για την Περιφέρεια, σημείωσε ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες τον χρόνο, από 80% σε 50%.

Ρευστότητα και κεφάλαια

Στις παρεμβάσεις εντάσσεται και το νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο με τη μόχλευση θα αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενέργειες.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές τέλος

Επιπλέον, με την ίδρυσης της πλατφόρμας «Συνέπεια», θα μπορεί κανείς να δει ποιος είναι αυτός που καθυστερεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, πόσο καθυστερεί και να ασκηθεί πίεση για ταχύτερες πληρωμές.

Κόστος και ανταγωνιστικότητα

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει στη ΔΕΘ έναν στόχο μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30%, μέσα από επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη μετάβαση, ενέργεια, εξωστρέφεια και δεξιότητες.

Επιτάχυνση της οικονομίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί μέτρα στήριξης 4 δισ. ευρώ και προστέθηκαν άλλα 800 εκατ. για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε η ρήτρα διαφυγής.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η ρήτρα διαφυγής αποτελεί μια πολιτική που επιτρέπει την απόκλιση από τον κανόνα λόγω ενός έκτακτου γεγονότος, όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ανάγκη επενδύσεων για την άμυνα σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και θεσπίστηκε ρήτρα διαφυγής για την άμυνα.

Συγκεκριμένα, προστέθηκε άλλο 1 δισ. ευρώ εντός της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα επειδή η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κομμάτι της εθνικής ασφάλειας των χωρών.