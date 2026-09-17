Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Λήγει η προθεσμία με τους μισούς δανειολήπτες εκτός ρύθμισης – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο παράτασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση, με σχεδόν τους μισούς δικαιούχους να παραμένουν ακόμη εκτός και την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας παράτασης.

Περίπου το 60% των σχεδόν 35.000 δικαιούχων οι οποίο στο παρελθόν είχαν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και είδαν τις υποχρεώσεις τους να εκτινάσσονται λόγω συναλλαγματικών μεταβολών, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση, όμως λιγότεροι από 18.000 έχουν προχωρήσει τη διαδικασία. Η μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα καταγράφεται μεταξύ όσων εντάσσονται στην τέταρτη κατηγορία, η οποία προσφέρει τη μικρότερη βελτίωση της ισοτιμίας, κατά 15%.

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Η εικόνα αυτή αφήνει περίπου τους μισούς δανειολήπτες στο κατώφλι της ρύθμισης, παρότι απομένουν πλέον μόλις δύο εβδομάδες μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας. Η αγορά αναμένει ότι αρκετοί θα κινηθούν τις τελευταίες ημέρες, όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες διαδικασίες, όμως η απόσταση ανάμεσα στην απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος και στην οριστική μετατροπή του δανείου παραμένει μεγάλη.

Το ενδεχόμενο να δοθεί περισσότερος χρόνος αφήνουν ανοιχτό στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση από αυτή που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως νέα παράταση. Η δυνατότητα μετατροπής των δανείων έχει ήδη παραταθεί μία φορά, με τον νόμο 5313/2026, έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η συγκεκριμένη ημερομηνία παραμένει ακόμα το χρονικό όριο για όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών.

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Γιατί αρκετοί δανειολήπτες εξακολουθούν να διστάζουν

Η μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα καταγράφεται μεταξύ όσων κατατάσσονται στην τέταρτη κατηγορία της ρύθμισης. Πρόκειται για τους δανειολήπτες που δεν πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια των τριών πρώτων κατηγοριών και λαμβάνουν τη μικρότερη βελτίωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, κατά 15%.

Υπολογίζεται ότι το 75% έως 80% όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον θα ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία, η οποία συνοδεύεται από σταθερό επιτόκιο 2,9%, πλέον της εισφοράς του νόμου 128/1975. Για αρκετούς από αυτούς, ιδιαίτερα όταν το ανεξόφλητο υπόλοιπο είναι μεγάλο, η ελάφρυνση θεωρείται περιορισμένη σε σχέση με τη ζημιά που έχει προκαλέσει η πολυετής ενίσχυση του ελβετικού νομίσματος έναντι του ευρώ.

Παράλληλα, ορισμένοι δανειολήπτες εξακολουθούν να περιμένουν μια ευνοϊκότερη πολιτική ή δικαστική λύση. Η προειδοποίηση του υπουργείου ότι δεν θα ακολουθήσει καλύτερη ρύθμιση επιχειρεί ουσιαστικά να περιορίσει αυτή την αναμονή, καθώς η επιλογή της μετατροπής είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι κερδίζουν όσοι μετατρέψουν το δάνειο σε ευρώ

Η ρύθμιση χωρίζει τους δανειολήπτες σε τέσσερις κατηγορίες, με διαφορετική βελτίωση της ισοτιμίας και διαφορετικό σταθερό επιτόκιο. Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και επιτόκιο 2,3%, στη δεύτερη κατά 30% και επιτόκιο 2,5%, στην τρίτη κατά 20% και επιτόκιο 2,7% και στην τέταρτη κατά 15% με επιτόκιο 2,9%. Σε όλα τα επιτόκια προστίθεται η εισφορά του νόμου 128/1975.

Η βελτίωση δεν αποτελεί απευθείας «κούρεμα» του κεφαλαίου. Εφαρμόζεται στην ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημέρα υποβολής του αιτήματος και με βάση αυτή υπολογίζεται το νέο υπόλοιπο του δανείου σε ευρώ.

Με τη μετατροπή ο δανειολήπτης απαλλάσσεται από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, γνωρίζει το επιτόκιο και τη δόση για το υπόλοιπο της διάρκειας και δεν κινδυνεύει από μια νέα ενίσχυση του ελβετικού φράγκου. Παρέχεται επίσης δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια, ώστε να περιοριστεί η μηνιαία επιβάρυνση, με ηλικιακούς και χρονικούς περιορισμούς.

Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες απαιτείται αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Ο δανειολήπτης συναινεί στην άντληση φορολογικών, περιουσιακών και τραπεζικών στοιχείων και λαμβάνει τη βεβαίωση που προσδιορίζει την κατηγορία και τους όρους μετατροπής του δανείου.

Η βεβαίωση προσκομίζεται στη συνέχεια στην τράπεζα ή στην εταιρεία διαχείρισης της οφειλής, προκειμένου να προχωρήσει η μετατροπή. Για την τέταρτη κατηγορία δεν απαιτείται βεβαίωση κατάταξης και το αίτημα υποβάλλεται απευθείας στον πιστωτή.

Η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί και δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Όσοι αφήσουν να περάσει η 30ή Σεπτεμβρίου χωρίς να