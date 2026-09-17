Μακρο-οικονομία

Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,2% στην ευρωζώνη, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν αυξημένος από το 3% τον Ιούλιο
Senior caucasian woman putting goods on supermarket checkout conveyor belt, concept of shopping in grocery store, consumerism
Φωτογραφία iStock
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Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, από 2,7% τον Ιούλιο ενώ στην ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 3,2 % τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε από το 2,9% του Ιουλίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2 % τον Αύγουστο του 2026, αυξημένος από 3% τον Ιούλιο ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), την Εσθονία (1,3%) και την Τσεχία (1,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (6,3%), τη Λιθουανία (5,6%) και την Κύπρο (5,2%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι.

Τον Αύγουστο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,43 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+1,29 ποσοστιαίες μονάδες), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,30 ποσοστιαίες μονάδες) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,22 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.

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Μακρο-οικονομία
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