Σούπερ μάρκετ: Ανάπτυξη με οδηγό τις αυξήσεις τιμών – Κερδίζουν έδαφος τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα συνεχίζεται, ωστόσο δεν στηρίζεται τόσο στην αύξηση της κατανάλωσης όσο στην άνοδο των τιμών, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana.

Συνολικά, στην αγορά FMCG ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,1% το 2025, φτάνοντας τα 14,1 δισ. ευρώ από 13,3 δισ. ευρώ το 2024. Η ανοδική τάση συνεχίζεται και το 2026, καθώς το πρώτο δίμηνο καταγράφεται άνοδος 9%, με τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ να διαμορφώνονται στα 2,16 δισ. ευρώ έναντι 1,98 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ανάπτυξη προέρχεται τόσο από τα τυποποιημένα προϊόντα (+6,5%) όσο και από τα επί ζυγίω, που κινούνται ακόμη ταχύτερα (+12,1%).

Η δομή της αγοράς παραμένει σταθερή, με τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) να κατέχουν το 76,5% της συνολικής αξίας στο πρώτο δίμηνο του 2026 και τα επί ζυγίω (random weight) ή «χύμα» προϊόντα το 23,5%. Ωστόσο, τα δεύτερα ενισχύουν σταδιακά τη συμμετοχή τους, γεγονός που συνδέεται με τη δυναμική των φρέσκων προϊόντων.

Το τρόφιμο συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της αγοράς, με συνολικό μερίδιο που φτάνει το 83,6% των πωλήσεων FMCG το 2026, αυξημένο από 82,6% το 2025. Σε επίπεδο ανάπτυξης, τα τρόφιμα καταγράφουν άνοδο 10,1% στο πρώτο δίμηνο, έναντι 3,4% για τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς και 3,5% για τα είδη νοικοκυριού. Η συμβολή του τροφίμου στην αύξηση του συνολικού τζίρου είναι καθοριστική, καθώς απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης.

Αναλύοντας περαιτέρω τις επιμέρους κατηγορίες, ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα με +8,8%, τα σνακ με +10,1%, τα μη αλκοολούχα ποτά με +7,5% και τα γαλακτοκομικά με +8,5%. Αντίθετα, πιο ήπια είναι η πορεία κατηγοριών όπως τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (+1,7%) και τα είδη οικιακής χρήσης, που κινούνται κοντά στο +2%-3%.

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται μεταξύ αξίας και όγκου πωλήσεων. Οι πωλήσεις σε τεμάχια αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθμούς, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στην κατανάλωση. Για παράδειγμα, στα τρόφιμα η αύξηση όγκου διαμορφώνεται στο +4,0%, όταν η αξία αυξάνεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό. Αντίστοιχα, στα προϊόντα υγείας και ομορφιάς ο όγκος αυξάνεται κατά 5,4% και στα είδη νοικοκυριού κατά 3,1%.

Η κύρια αιτία της απόκλισης αυτής εντοπίζεται στις τιμές. Η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το 2024, κατά 5,5% το 2025 και επιταχύνθηκε στο 8,1% στο πρώτο δίμηνο του 2026. Σε επίπεδο κατηγοριών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στα σνακ (+6,2%), στα μη αλκοολούχα ποτά (+6,6%) και στα κατεψυγμένα προϊόντα (+4,1%), ενώ πιο ήπια είναι η μεταβολή σε άλλες κατηγορίες.

Στο κανάλι των καταστημάτων, όλοι οι τύποι εμφανίζουν θετική πορεία, με τα μεγάλα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ. να καταγράφουν αύξηση 9,8% και τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. 8,9%. Τα μεσαία σούπερ μάρκετ εμφανίζουν χαμηλότερη ανάπτυξη, στο 5,8%, γεγονός που υποδηλώνει διαφοροποίηση στις επιλογές των καταναλωτών.

Γεωγραφικά, η Αττική διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 45% της αγοράς, ωστόσο αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό 7,4%. Αντίθετα, περιοχές όπως η Κεντρική Ελλάδα εμφανίζουν αύξηση 9,6%, η Πελοπόννησος 9,8%, ενώ τα νησιά κινούνται στο 9,2% και η Κρήτη στο 8,6%. Η τουριστική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της κατανάλωσης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αυξάνουν το μερίδιό τους στο 27,5% το 2026 από 27,3% το 2025. Ο ρυθμός ανάπτυξης των private label φτάνει το 10,6%, σημαντικά υψηλότερος από το 7,1% των επώνυμων προϊόντων. Η τάση αυτή αντανακλά τη στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές.

Παράλληλα, μειώνεται η ένταση των προωθητικών ενεργειών. Το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών διαμορφώνεται στο 24,1% στο σύνολο FMCG, με αισθητή πτώση στα προϊόντα υγείας και ομορφιάς (21,1%) και στα είδη νοικοκυριού (18,6%). Αντίθετα, στα τρόφιμα παρατηρείται μικρή αύξηση της προωθητικής δραστηριότητας.

Στα προϊόντα ζυγιζόμενου βάρους, η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή στο +12,1%, με τα λαχανικά να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (27,1%), ακολουθούμενα από το κρέας (21,2%) και τα γαλακτοκομικά (21,3%). Ορισμένες κατηγορίες, όπως τα αλλαντικά και τα ψάρια, εμφανίζουν πιο ασταθή πορεία.

Τέλος, το ηλεκτρονικό κανάλι παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 52 εκατ. ευρώ και να καταγράφει πτώση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση του αριθμού παραγγελιών όσο και στη μείωση της μέσης αξίας καλαθιού.