Σταύρος Καλαφάτης: Δημόσια επένδυση 40 εκατ. ευρώ για εθνική υποδομή Μεταφοράς Τεχνολογίας και αντιμετώπιση του brain drain

Η δημόσια επένδυση στις δομές Μεταφοράς Τεχνολογίας εκτείνεται πλέον σε δύο προγραμματικές περιόδους, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ για να χτίσουμε εθνική υποδομή Μεταφοράς Τεχνολογίας από μηδενική βάση σε 6 δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας (Γέφυρα Τεχνολογίας, Ρόμβος, Science Agora, ΣΠΕΙΡΑ+, TETRIS, WINET2), όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο νεοσύστατο ΤΕΣ Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας του ΕΣΕΤΕΚ, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ο Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι η επένδυσή του σηματοδοτεί τον στόχο μας να μετατρέψουμε τα ώριμα πλέον Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ενεργούς παράγοντες καινοτομίας.

Σήμερα, για πρώτη φορά 35 φορείς (23 ΑΕΙ και 12 Ερευνητικά Κέντρα) συνεργάζονται δομημένα, παρέχοντας τεχνογνωσία και πόρους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

«Η μεταφορά τεχνολογίας δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική διαδικασία. Είναι το εργαλείο για να αναστρέψουμε το brain drain σε brain gain, προσφέροντας κίνητρα στους νέους επιστήμονές μας να δημιουργήσουν και να διακριθούν εδώ, στην Ελλάδα. Είναι η δική μας πρόταση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα διαχέεται σε όλη την κοινωνία», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Δίκτυα Μεταφοράς Τεχνολογίας με πρωτοβουλία του Δικτύου Science Agora, με την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΜΕΤΕΧ) και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).