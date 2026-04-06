Στεγαστικά δάνεια: Η Ελλάδα στις φθηνότερες χώρες της ευρωζώνης με σταθερά επιτόκια στα χαμηλότερα επίπεδα 9ετίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών υποχώρησε τον Φεβρουάριο το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που αναδεικνύουν την Ελλάδα ως την πέμπτη φθηνότερη χώρα της ευρωζώνης σε αυτή την κατηγορία δανείων.

Η εξέλιξη είναι σημαντική καθώς πρόκειται για κατηγορία στεγαστικών δανείων από τις πλέον δημοφιλείς για τους δανειολήπτες την τρέχουσα περίοδο και το επιτόκιο κρίνεται εξαιρετικά ελκυστικό.

Ας σημειωθεί ότι η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα, μετά από αρκετά χρόνια αρνητικών καθαρών ροών, πέρασε σε θετικό έδαφος από τον Οκτώβριο του 2025 και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε δωδεκάμηνη βάση σημειώνεται αύξηση στεγαστικών δανείων τον Φεβρουάριο κατά 1,1%. Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις το μέσο ύψος στεγαστικού δανείου στην Ελλάδα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων για στεγαστικό δάνειο τους τελευταίους μήνες ξεπερνά το 85% αγγίζοντας το 90%.

Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε ετών διαμορφώθηκε σε 2,95% από 3,13% τον Ιανουάριο, κάτω δηλαδή από το φράγμα του 3% για πρώτη φορά από τις αρχές του 2017, όταν τα επιτόκια δανεισμού από την ΕΚΤ ήταν μηδενικά (σήμερα 2,15%).

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων, σταθερό έως πέντε χρόνια στην ευρωζώνη στο 3,37%. Η πεντάδα με τις φθηνότερες χώρες είναι: Μάλτα με 1,71%, Πορτογαλία με 2,72%, Βουλγαρία με 2,90%, Κροατία με 2,92% και Ελλάδα με 2,95%.

Στον αντίποδα στις ακριβότερες χώρες, σε αυτή την κατηγορία δανείων, συγκαταλέγονται: η Λετονία με 8,41%, η Εσθονία με 6,34%, η Λιθουανία με 5,94%, η Ολλανδία με 3,73% και το Βέλγιο με 3,73%. Στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, το μέσο σταθερό επιτόκιο στεγαστικών δανείων έως πέντε χρόνια διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο 2026, στο 3,63% στη Γερμανία, στο 3,53% στην Ιταλία και στο 3,31% στη Γαλλία.