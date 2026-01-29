Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα με διψήφια αύξηση στα δάνεια προς επιχειρήσεις – Τι αναφέρει έκθεση της Jefferies

Την υψηλότερη αύξηση των δανείων προς τις επιχειρήσεις σημείωσε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, ανεβαίνοντας στο 12,5% σε ετήσια βάση από 10,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μάλιστα, η Ελλάδα κατέγραψε την ταχύτερη αύξηση εταιρικών δανείων στην ευρωζώνη, την ώρα που η συνολική πιστωτική επέκταση στην ευρωζώνη κινείται σε σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς. Στα προσαρμοσμένα στοιχεία της ΕΚΤ για τον Δεκέμβριο 2025, η ετήσια αύξηση των δανείων προς τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 12,5%,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έκθεση της Jefferies, ο ρυθμός στην Ελλάδα ανέβηκε μετά από δύο μήνες επιβράδυνσης και παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Στο σύνολο των δανείων, η Ελλάδα εμφανίζει ετήσια αύξηση 9,3% τον Δεκέμβριο 2025, από 8% τον Νοέμβριο. Η εικόνα είναι εντονότερη στο σκέλος των επιχειρήσεων, όπου η ετήσια αύξηση των εταιρικών δανείων πέρασε στο 12,5% από 10,9%. Στα δάνεια προς νοικοκυριά, ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Δεκέμβριο, από 1,9% τον Νοέμβριο.

Η σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης δείχνει τη διαφορά μεγέθους. Σε προσαρμοσμένη βάση, η Jefferies καταγράφει ότι η συνολική αύξηση δανείων στην ευρωζώνη ήταν 3% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, αμετάβλητη έναντι του Νοεμβρίου. Στα εταιρικά δάνεια, ο ρυθμός παρέμεινε στο 3,1% τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο, ενώ στα δάνεια προς νοικοκυριά ενισχύθηκε οριακά στο 3% από 2,9%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα συγκριτικά στοιχεία της έκθεσης για τα νοικοκυριά, η Ελλάδα τοποθετείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%) και αρκετά κάτω από τις χώρες με την ταχύτερη αύξηση, όπως η Πορτογαλία (9,4%) και η Ολλανδία (5,8%) στον Δεκέμβριο.

Η έκθεση της Jefferies αναδεικνύει, παράλληλα, την επιβράδυνση στη Γερμανία, όπου η ετήσια αύξηση των εταιρικών δανείων μειώθηκε στο 0,1% τον Δεκέμβριο από 0,5% τον Νοέμβριο.

Στις καταθέσεις, η Jefferies σημειώνει ότι στην ευρωζώνη αυξήθηκαν 4% σε ετήσια βάση. Για την Ελλάδα, τα συγκριτικά στοιχεία του Δεκεμβρίου για τις συνολικές καταθέσεις (εξαιρουμένων κεντρικών κυβερνήσεων και νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) δείχνουν αύξηση 3,8% σε ετήσια βάση. Στις εταιρικές καταθέσεις, η Ελλάδα εμφανίζεται στο 11,2% τον Δεκέμβριο, ενώ στις καταθέσεις των νοικοκυριών στο 2,9%, έναντι 3,2% και 3% αντίστοιχα για τον μέσο όρο της ευρωζώνης.