Στο 28,5% έφτασε το μερίδιο των οικιακών καταναλωτών με σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Τη συνεχιζόμενη πρόοδο στα μπλε σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μαρτυρούν τα στοιχεία για τον Ιανουάριο, καθώς η τάση στροφής των καταναλωτών συνεχίζεται αμείωτη.

Συγκεκριμένα, στους οικιακούς πελάτες, τον Ιανουάριο το μερίδιο των μπλε έφτασε το 28,53%, από 27,83% στα τέλη του 2025. Πλέον, 1.695.697 καταναλωτές έχουν επιλέξει τα συγκεκριμένα τιμολόγια ρεύματος, που χαρακτηρίζονται από σταθερή τιμή για διάστημα ενός ή δύο ετών.



Μάλιστα, η επιλογή τους δικαιώνεται όχι μόνο από τη χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια, αλλά και από τις διεθνείς εξελίξεις που απειλούν με νέες ανατιμήσεις τις υπόλοιπες κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκριτικά, τα πράσινα τιμολόγια έκλεισαν τον Ιανουάριο στο 57,19% του συνόλου, ένα ποσοστό υψηλό αλλά αρκετά χαμηλότερο από το 75-80% προ διετίας. Πρόκειται για 3.399.199 ρολόγια ανά τη χώρα, με ένα αρκετά μεγάλο κλάσμα τους να αφορά αδρανείς καταναλωτές που δεν έχουν λόγο ή την πρόθεση να αλλάξουν συμβόλαιο.

Την εικόνα συμπληρώνουν τα κίτρινα-μεταβλητά τιμολόγια με 14,13% και 843.553 παροχές.

Τέλος, στην περίπτωση των μη οικιακών καταναλωτών, τα μπλε ενισχύθηκαν τον πρώτο μήνα του 2026 στο 24,19% με 391.755 παροχές. Και στη συγκεκριμένη κατηγορία τα πράσινα παραμένουν η πλειοψηφία παρά τις απώλειες και βρίσκονται στο 58,77% (949.741). Τα κίτρινα συμπληρώνουν με 16,97% και 285.370 ρολόγια.