Το σουβενίρ των 2 ευρώ που έφερε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε επιχείρηση

Ένα μαγνητάκι – σουβενίρ αξίας μόλις 2 ευρώ ήταν αρκετό για να επικυρωθεί φορολογικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, όταν ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε χωρίς απόδειξη και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε στη συνέχεια την προσφυγή της επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2024, Κυριακή απόγευμα, σε περίπτερο με είδη δώρων στον χώρο του «Μύλου των Ξωτικών». Οι ελεγκτές βρίσκονταν μπροστά όταν μία πελάτισσα έδωσε 2 ευρώ για ένα σουβενίρ με απεικόνιση του Μύλου, χωρίς όμως να εκδοθεί απόδειξη από την ταμειακή μηχανή. Και μόνο η εικόνα χτύπησε… «καμπανάκια» στους ελεγκτές, τα οποία τελικά μετεξελίχτηκαν σε «καμπάνα», καθώς επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμα στην επιχείρηση, αναλογικά με την αξία του προϊόντος.

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Αμέσως μετά την συναλλαγή γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους στην υπεύθυνη πωλήτρια, δείχνοντας την εντολή ελέγχου και τις ταυτότητές τους, και ζήτησαν την έκδοση ενδεικτικής απόδειξης καθώς και το ημερήσιο δελτίο «Χ» της ταμειακής.

Η εκδοχή της επιχείρησης

Η υπεύθυνη υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για καινούργια πώληση, αλλά για αλλαγή προϊόντος. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η πελάτισσα είχε επιστρέψει ένα είδος για το οποίο είχε ήδη λάβει απόδειξη και το αντικατέστησε με άλλο, ίδιας αξίας, χωρίς να πληρώσει ξανά.

Η επιχείρηση εξήγησε ακόμη ότι δεν εκδόθηκε νέα απόδειξη, επειδή δεν μπήκαν καινούργια χρήματα στο ταμείο και επομένως η καταχώριση μιας ακόμη πώλησης θα δημιουργούσε ταμειακό έλλειμμα.

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Οι ελεγκτές, ωστόσο, κατέγραψαν διαφορετική εικόνα. Όπως ανέφεραν στην έκθεσή τους, είδαν την πελάτισσα να καταβάλλει εκείνη τη στιγμή τα 2 ευρώ. Παράλληλα, όταν ζήτησαν το πιστωτικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται σε περίπτωση επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος, η πωλήτρια δήλωσε ότι δεν είχε εκδοθεί.

Με απλά λόγια, ακόμη και αν επρόκειτο πράγματι για αλλαγή προϊόντος ίδιας αξίας, η φορολογική διαδρομή δεν μπορούσε να παρακαμφθεί καθώς έπρεπε πρώτα να εκδοθεί πιστωτικό για το είδος που επιστράφηκε και στη συνέχεια νέα απόδειξη για το προϊόν που παραδόθηκε στην πελάτισσα.

Πώς τα 2 ευρώ έγιναν πρόστιμο 1.000 ευρώ

Η αξία του αναμνηστικού αναλύθηκε σε 1,61 ευρώ καθαρή αξία και 0,39 ευρώ ΦΠΑ. Το πρόστιμο για τη μη έκδοση της απόδειξης υπολογίζεται στο 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή, αλλά δεν μπορεί να πέσει κάτω από το ελάχιστο ποσό των 500 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η φορολογική διοίκηση διαπίστωσε μέσω των συστημάτων της ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση σε διαφορετικό έλεγχο μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Επρόκειτο, συνεπώς, για πρώτη υποτροπή, με αποτέλεσμα το ελάχιστο πρόστιμο των 500 ευρώ να διπλασιαστεί και να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την ακύρωση του προστίμου, χωρίς όμως να προσκομίσει στοιχεία που να ανατρέπουν όσα είχαν καταγράψει οι ελεγκτές. Με την απόφαση 1475/2025, η προσφυγή απορρίφθηκε και το πρόστιμο των 1.000 ευρώ για το μαγνητάκι των 2 ευρώ παρέμεινε κανονικά σε ισχύ.