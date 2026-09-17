Πως βλέπουν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων στη χώρα μας

Η έντονη ανάπτυξη που έχουν τα κέντρα δεδομένων (data centers) ανά την υφήλιο έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, αυξημένες απαιτήσεις για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρισμού, αλλά και εγρήγορση για την κάλυψη της ζήτησης που συνεπάγονται.

Στη χώρα μας υπάρχει ήδη μια πληθώρα αιτημάτων για κατασκευή κέντρων δεδομένων, γεγονός που έχει οδηγήσει τους δύο διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, σε μια προσεκτική ανάλυση ώστε να μπορούν να τα υποδεχτούν.

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ΑΔΜΗΕ: Να γίνουν τα data center ευέλικτοι πόροι

Όπως τόνισε πρόσφατα ο ΑΔΜΗΕ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα data center δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μονάχα μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρισμού, αλλά και ως δυνητικά ευέλικτοι πόροι του συστήματος.

Ο λόγος είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να μετατοπίζουν χρονικά το φορτίο τους, ενώ η προσθήκη αποθήκευσης ενέργειας και η συμμετοχή σε υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος ανοίγουν νέες δυνατότητες.

Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά πως η ανάπτυξη των data centers στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω ενός γενικευμένου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα διαθέσιμα περιθώρια μεταφοράς και διανομής, αλλά και τη γεωγραφική κατανομή των νέων φορτίων, την εξέλιξη της ζήτησης, τη διαθεσιμότητα παραγωγικής ισχύος, τις απαιτήσεις για νέες επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις στη λειτουργία και την ευστάθεια του δικτύου.

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Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα των data centers να λειτουργούν υπό όρους ευέλικτης σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να περιοριστεί η ανάγκη για άμεσες και εκτεταμένες επενδύσεις σε νέες υποδομές.

Σημειώνεται ότι στο δίκτυο ευθύνης του ΑΔΜΗΕ έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αιτήματα συνολικής ισχύος 5 GW για κέντρα δεδομένων.

Αιτήματα 220 MW για το δίκτυο διανομής

Όσον αφορά το δίκτυο διανομής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκάλυψε ότι προβλέπεται μια ισχύς σε data center της τάξης των 350 MW ως το 2034, καθώς έχουν υποβληθεί σήμερα αιτήματα για 220 MW.

Μάλιστα, ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζει τα κέντρα δεδομένων ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ζήτηση από τις 49 TWh το 2025 σε περίπου 59,5 TWh το 2030. Οι υπόλοιποι οδηγοί είναι τα βιομηχανικά πάρκα, οι μεγάλοι καταναλωτές και τα λιμάνια.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται διεργασίες στο ΥΠΕΝ, προκειμένου να διαμορφωθούν τα νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα λάβουν προτεραιότητα τα κέντρα δεδομένων για να αποκτήσουν όρους σύνδεσης.