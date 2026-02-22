Στουρνάρας: Δεν εξαρτόμαστε από την εξυπηρέτηση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας δεν εξαρτάται από την εξυπηρέτηση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας από τη ναυτιλία, τόνισε στο Politico ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με αυτό το μήνυμα ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε στις κατηγορίες ότι η Αθήνα προστατεύει τα εθνικά οικονομικά της συμφέροντα εμποδίζοντας την ΕΕ να απαγορεύσει την εξυπηρέτηση πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απαγόρευση βρίσκεται στο επίκεντρο του τελευταίου σχεδίου δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια. Οι διαπραγματευτές στις Βρυξέλλες δείχνουν την Ελλάδα και τη Μάλτα ως τις κύριες χώρες με αντιρρήσεις σχετικά με την απαγόρευση της θαλάσσιας εξυπηρέτησης, την ώρα που σπεύδουν να συμφωνήσουν στο πακέτο πριν από την επίσημη παρουσίασή του. Εντωμεταξύ, η Ουγγαρία σχεδιάζει να μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Ο ναυτιλιακός τομέας της Ελλάδας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του οικονομικού της προϊόντος σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα που απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η ναυτιλία – πόσο μάλλον η ναυτιλία που σχετίζεται με τη Ρωσία – στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας.

«Δεν είναι όπως στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός και η ναυτιλία (που στηρίζουν την οικονομία)», δήλωσε ο Στουρνάρας στο Politico σε συνέντευξή του από το γραφείο του. Τόνισε ότι η κυβέρνηση της χώρας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει υποστηρίξει πλήρως τις Βρυξέλλες ως προς την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε επίσης την ασταθή ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα δείχνουν ότι ο κλάδος είναι πολύ ασταθής για να στηρίξει την επιτυχημένη οικονομία της Ελλάδας, η οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,1% φέτος.

«Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία, (τα έσοδα) μειώθηκαν κατά περίπου 13% το 2023, παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά το 2024 και αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 15% το 2025», είπε. «Η πορεία αποκλίνει σαφώς από τη συνολική αναπτυξιακή απόδοση της Ελλάδας».

Ο Στουρνάρας επισήμανε επίσης την μεγάλη ανάπτυξη του φαρμακευτικού τομέα ως απόδειξη της διαφοροποιημένης οικονομίας της Ελλάδας. Ο τομέας παρέχει περίπου το 10% των φαρμάκων της Ευρώπης.

Στο παρελθόν, οι ευρωβουλευτές είχαν καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα κατά των Ελλήνων εφοπλιστών που κέρδισαν δισεκατομμύρια από την πώληση παλαιότερων δεξαμενόπλοιων σε ρωσικές εταιρείες που βοηθούν στη μεταφορά πετρελαίου εκτός του πλαισίου κυρώσεων. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις αλλά δεν συμφωνεί πλήρως με τα τελευταία μέτρα του 20ού πακέτου των Βρυξελλών κατά της Ρωσίας.

Η ελληνική θέση στις Βρυξέλλες είναι ότι η εφαρμογή πλήρους απαγόρευσης στις θαλάσσιες μεταφορές θα ωφελούσε την ινδική και κινεζική ναυτιλία, εις βάρος της Ευρώπης, σύμφωνα με διπλωμάτες που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Η διακοπή της παραγωγής και της μεταφοράς πετρελαίου θα οδηγήσει επίσης σε υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με το επιχείρημα, ενισχύοντας τα ρωσικά έσοδα.

Ωστόσο, οι τρέχουσες και μελλοντικές ρωσικές κυρώσεις δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τις εθνικές οικονομικές προοπτικές, σύμφωνα με τον Στουρνάρα. Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, τις επενδυτικές δαπάνες και την ιδιωτική κατανάλωση. Αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό περίπου 2% το 2027 και το 2028.

Αυτό θα διατηρούσε την Ελλάδα σε υψηλότερες επιδόσεις από το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της ευρωζώνης, σε αυτό που αποκαλείται ως μια από τις πιο λαμπρές επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας μετά τη συρρίκνωσή της κατά περίπου ένα τέταρτο κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.