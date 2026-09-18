Μακρο-οικονομία

Επιτραπέζια ελιά: Στοπ στο ανοδικό σερί εξαγωγών, μείωση 0,99% σε αξία το α’ εξάμηνο

Καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από συνεχή ανοδική πορεία οριακή μείωση των εξαγωγών, κατά 0,99% σε αξία και 2,25% σε όγκο.
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε για πρώτη φορά μείωση των εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς κατά 0,99% σε αξία και 2,25% σε όγκο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Προβληματισμό προκαλεί και η πορεία των εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος ελαιοσυγκομιδής , με βασικότερες την έλλειψη εργατών γης και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) να επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει την ομαλή συγκομιδή του ελαιόκαρπου και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Ταυτόχρονα, το υψηλό ενεργειακό κόστος λόγω των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει την κατάσταση, αυξάνοντας το κόστος λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μεταφορών και υλικών συσκευασίας με τη ΔΟΕΠΕΛ να αναφέρει ότι έχει ασκήσει πιέσεις προς τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Τι θα ισχύσει φέτος

Η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς για την ερχόμενη περίοδο αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ωστόσο λύση μπορεί να δοθεί αν ευδοκιμήσουν οι καιρικές συνθήκες το επόμενο διάστημα συγκομιδής του καρπού και προσεγγιστούν τα περσινά επίπεδα παραγωγής, ώστε η χώρα να έχει καλύψει τις ανάγκες της.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε σε ευρεία τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων μελών της ΔΟΕΠΕΛ στις 9 Σεπτεμβρίου, η διατήρηση μιας προοπτικής για νέα παραγωγή ελιάς προϋποθέτει ισορροπία μεταξύ παραγωγής, αποθεμάτων, ζήτησης και εμπορίας.

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Μακρο-οικονομία
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