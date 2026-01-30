Μακρο-οικονομία

Σχεδόν αμετάβλητο το χάσμα αμοιβών ανδρών – γυναικών από το 2022 μέχρι το 2024

Το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών παρατηρείται στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία»
Σχετικά σταθερό παρέμεινε το χάσμα αμοιβών στο σύνολο της οικονομίας για τα έτη 2022, 2023 και 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30.1.2026) η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το χάσμα αμοιβών, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών, ήταν στο 13,4% το 2022 και το 2024, ενώ το 2023 ήταν 13,6%.

Μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών παρατηρείται στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία»: Κατά 24,5%, 24,9% και 25,3% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα, είναι χαμηλότερες οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών.

Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών), καταγράφεται στον τομέα «Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης», με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65+, με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών), καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

