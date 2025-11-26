Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Καταργούνται οι μνημονιακοί περιορισμοί – Ολη η παρουσίαση

Τρεις βασικές αλλαγές στο συλλογικό εργασιακό δίκαιο ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στα πλαίσια συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων.

Η συμφωνία Κεραμέως – κοινωνικών εταίρων προβλέπει, κατά πρώτον, μείωση του ποσοστού κάλυψης για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Κατά δεύτερον, δυνατότητα υπογραφής ακόμα και από τη ΓΣΕΕ και, κατά τρίτον, πλήρη μετενέργεια τους.

Η κα Κεραμέως δήλωσε, μεταξύ άλλων πως «είναι μία ιστορική συμφωνία. Όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας – μία συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους τέτοιου εύρους – αλλά κυρίως γιατί η Συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες για όλους και σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα. Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού», δήλωσε η κα Κεραμέως.