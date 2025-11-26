Μακρο-οικονομία

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Καταργούνται οι μνημονιακοί περιορισμοί – Ολη η παρουσίαση

Στόχος η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Τρεις βασικές αλλαγές στο συλλογικό εργασιακό δίκαιο ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στα πλαίσια συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης – κοινωνικών εταίρων.

Η συμφωνία Κεραμέως – κοινωνικών εταίρων προβλέπει, κατά πρώτον, μείωση του ποσοστού κάλυψης για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Κατά δεύτερον, δυνατότητα υπογραφής ακόμα και από τη ΓΣΕΕ και, κατά τρίτον, πλήρη μετενέργεια τους.

Η κα Κεραμέως δήλωσε, μεταξύ άλλων πως «είναι μία ιστορική συμφωνία. Όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας – μία συμφωνία Κυβέρνησης με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους τέτοιου εύρους – αλλά κυρίως γιατί η Συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες για όλους και σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα. Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού», δήλωσε η κα Κεραμέως.

11:15 | 26.11.2025
Ελεύθεροι οι κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν σε μισθούς πάνω από τον κατώτατο

Οι κοινωνικοί εταίροι είναι ελεύθεροι να υπογράψουν Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση με κατώτερο μισθό πάνω από τον κατώτατο που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. 

11:15 | 26.11.2025
Η Κοινωνική Συμφωνία θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026

Η έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η Κοινωνική Συμφωνία θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026.

11:14 | 26.11.2025
Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του ΟΜΕΔ για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών

Ο τρίτος άξονας αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών. Θεσπίζονται καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μέσω του Ο.ΜΕ.Δ. Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Συμφωνία προβλέπει μηχανισμό προελέγχου των προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί στον Ο.ΜΕ.Δ. Επίσης, καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών, ενώ διατηρείται η δυνατότητα δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.

11:12 | 26.11.2025
Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος, αφού διατηρούνται στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, όλοι οι όροι μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της. Αρχικά, δίνεται μία παράταση τριών μηνών στην ισχύ της.

Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 και επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας. Επίσης, καλύπτονται από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

 

11:09 | 26.11.2025
Στο 40% μειώνεται το ποσοστό κάλυψης για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τον πρώτο άξονα, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος  αφορά τη διευκόλυνση που παρέχεται στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση προβλέπει τα εξής:

α) μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%,

β) δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι και

γ) δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης. Επίσης, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) ώστε να ενισχυθεί η εγγραφή σε αυτά και κατά συνέπεια η δυνατότητα επέκτασης συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

10:58 | 26.11.2025
Τρίτος άξονας: Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Η κα Κεραμέως δήλωσε πως η συμφωνία προβλέπει «καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ».

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται:
- Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία
- Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.
- Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή
- Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ.
για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης

10:54 | 26.11.2025
Πλήρης μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων μετά τη λήξη τους

Επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δήλωσε η κα Κεραμέως.

10:52 | 26.11.2025
Δεύτερος άξονας: Δυνατότητα κλαδικών συμβάσεων από τη ΓΣΕΕ

Αν μια συλλογική σύμβαση υπογράφεται από τη ΓΣΕΕ και ένα εθνικό εργοδοτικό φορέα δεν κοιτάμε την αντιπροσωπευτικότητα, δήλωσε η κα Κεραμέως. Η ΓΣΕΕ μπορεί να συνάπτει κλαδικές συμβάσεις, συμπλήρωσε η ίδα, ενώ μειώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στα συνδικαλιστική Μητρώα. 

10:50 | 26.11.2025
Πρώτος άξονας: Πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων

Πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, αποτελεί τον πρώτο άξονα της συμφωνίας. Το ποσοστό ως προϋπόθεση της επεκτασιμότητας των συμβάσεων στο 40% από 50% που είναι σήμερα. 

10:49 | 26.11.2025
Κεραμέως: Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της συνδικαλιστικής κάλυψης

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της συνδικαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων, δήλωσε η κα Κεραμέως. Οδηγήθηκαμε σε ένα κείμενο συμφωνία που δίνει οριστικό τέλους στους μνημονιακούς περιορισμούς.

10:44 | 26.11.2025
Η κοινωνική συμφωνία δίνει ασφάλεια για τον εργαζομένους και σταθερότητα για τους εργοδότες

Η συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα και ασφάλειας για όλους, δήλωσε η κα Κεραμέως. Η συμφωνία θα έχει πολλά οφέλη για εργαζομένους, όπως η μεγαλύτερη αύξηση των μισθών, συμπλήρωσε. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα.

10:42 | 26.11.2025
Κεραμέως: Η κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων είναι γεγονός

Η κοινωνική συμφωνία της συμφωνίας που υπογράψαμε -ως κυβέρνηση- με τους κοινωικούς εταίρους είναι ιστορική, δήλωσε η Υπ. Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, πριν, συμπλήρωσε η ίδια. 

10:25 | 26.11.2025
Τρίτος άξονας: Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία

-Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.
Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή
Μέλη της Επιτροπής Προελέγχου: ένας (1) Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας (1) Καθηγητής Οικονομικών και ένας (1) δικαστής ανώτατου δικαστηρίου
Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ.

- Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ.
για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης

10:24 | 26.11.2025
Ιστορική συμφωνία

Σε ιστορική συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι για την ενθάρρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

