Συνεχίζεται αμείωτη προς το παρόν η ενεργειακή κρίση – Οι διπλωμάτες παίρνουν τη σκυτάλη για να βρεθεί λύση στη Μέση Ανατολή

Σε μεγαλύτερη και αναγκαστική συμμετοχή της Ελλάδας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή οδηγεί η συμφωνία εκεχειρίας Ιράν – ΗΠΑ και τα όσα συνεπάγεται. Ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι δεν θα γίνει δεκτή μια παγιωμένη κατάσταση όπου το Ιράν θα χρεώνει 1 δολάριο για το κάθε βαρέλι πετρελαίου που θα περνάει τα Στενά του Ορμούζ.



Έτσι, έστειλε το μήνυμα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να γίνει σεβαστή στη Μέση Ανατολή, πράγμα που άλλωστε επιτάσει η Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας στηρίζει σθεναρά και για λόγους που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά.

Την ίδια στάση έχουν οι περισσότερες χώρες διεθνώς αναφορικά με το Ορμούζ. Ως εκ τούτου, έρχονται σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν δεχτεί την προσωρινή επιβολή αυτού του άτυπου φόρου εκ μέρους της Τεχεράνης στην ναυτιλία. Ο φόβος των υπολοίπων κρατών είναι ότι η Ουάσιγκτον θέλει να απεμπλακεί από την όλη σύγκρουση και ενδεχομένως να στηρίξει σε μόνιμη βάση τον φόρο, αφήνοντας τα υπόλοιπα κράτη να τα βγάλουν πέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ζήτησε να σταματήσει το Ισραήλ τη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο, τη στιγμή που το Ιράν το θεωρεί εκ των ουκ άνευ για να ισχύσει η εκεχειρία. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την ευρύτερη στρατηγική σύγκλιση της χώρας μας με το Ισραήλ, υπάρχουν και διαφωνίες στην παρούσα φάση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμένονται το Σάββατο οι πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Προς το παρόν η διέλευση των πλοίων στα Στενά παραμένει αναιμική και αντίστοιχη με όλο το προηγούμενο διάστημα, παρόλο που οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει.

Μεγάλο το πρόβλημα αν δεν βρεθεί διπλωματική λύση

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έφτασε το 15%, αλλά και πάλι τα έχει φέρει σε ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από ότι προηγήθηκε. Έτσι, ο οικονομικός «πόνος» συνεχίζεται για τις χώρες-καταναλωτές και τα μέτρα που ελήφθησαν παραμένουν σε ισχύ, όπως και το ενδεχόμενο εφαρμογής νέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, εκπρόσωπος της Κομισιόν διεμήνυσε την Τετάρτη ότι “οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να έχουν αυταπάτες ότι η επίδραση του πολέμου στις τιμές θα είναι βραχυπρόθεσμη”.

Στο φυσικό αέριο, το ICIS εκτιμά ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες γύρω στα 15 δεξαμενόπλοια LNG θα μπορέσουν να περάσουν τα Στενά, μεταφέροντας μια ποσότητα γύρω στους 1 εκατ. τόνους, δηλαδή πολύ χαμηλότερη από τους 7 – 8 εκατ. τόνους που διακινούνται συνήθως.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν χρονίσουν ή δεν παράγουν αποτέλεσμα, τότε η κατάσταση που θα διαμορφωθεί θα είναι ακόμα χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα η έλλειψη πετρελαίου και αερίου πρόκειται να γίνει ακόμα πιο αισθητή στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, θα αρχίσει να γίνεται ορατό το ενδεχόμενο να χρειαστεί νέα αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα, «σφίγγοντας» τα πράγματα σε μόνιμη βάση μελλοντικά.

Εν ολίγοις, όσο περνάει ο χρόνος οι άμυνες της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι στην κρίση θα φθίνουν, οδηγώντας στην πλήρη μετακύλιση του αυξημένου κόστους για τους καταναλωτές.

Τον πρώτο λόγο έχουν πλέον οι διπλωμάτες, που παίρνουν προσωρινά τη σκυτάλη από τους στρατιωτικούς για να δώσουν τη λύση.