Μακρο-οικονομία

Τα 2 ευρώ δεν είναι «ταβάνι» για την βενζίνη – Οι τιμές στην αντλία ξεκλειδώνουν τα πρώτα μέτρα για fuel pass και ΕΦΚ μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα συζητήσουν σήμερα και οι ηγέτες της ΕΕ στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες
Η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αποτυπώνει τις έντονες πιέσεις που δέχεται η αγορά το τελευταίο διάστημα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου όπως και του φυσικού αερίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί έως και 10-15%, ενώ μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφονται αυξήσεις έως και 10 λεπτά ανά λίτρο στα καύσιμα. Αποτέλεσμα είναι και η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά να έχει ξεπεράσει τα 2 €/λίτρο σε πολλές περιοχές της χώρας και την μέση τιμή να αγγίζει τα 1,95 €/λίτρο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητήριου καυσίμων.

Οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από νομό σε νομό. Η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων καταγράφεται στον Νομό Κυκλάδων, όπου φτάνει τα 2,036 €/λίτρο. Αντίθετα, η φθηνότερη τιμή εντοπίζεται στον Νομό Σερρών, με 1,905 €/λίτρο.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου οδεύουν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, αποτελούν «σήμα» για μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που καλούνται να επωμισθούν επιπλέον κόστος. 

Προ των πυλών είναι μέτρα στήριξης σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εγχώριο επίπεδο, αφού όπως έχει γίνει γνωστό, στην φαρέτρα των μέτρων της κυβέρνησης θα είναι η επιδότηση στην αντλία, το fuel pass αλλά και η επιδότηση ενέργειας, με τις αποφάσεις να έρχονται σύντομα.

Εξάλλου την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα συζητήσουν σήμερα Πέμπτη (19.3.2026) και οι ηγέτες της ΕΕ στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο είναι και η μείωση του ΕΦΚ, μέτρο που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μελετά σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.

